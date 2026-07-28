Este es el saldo de muertos que deja el terremoto de magnitud 7,1 en Japón

Un potente terremoto de magnitud 7,1 sacudió el martes la prefectura de Kumamoto, en la isla japonesa de Kyushu, dejando al menos 13 fallecidos y más de 100 heridos.

Los equipos de rescate continúan este miércoles la búsqueda de personas atrapadas bajo los escombros de un centro comercial colapsado.

La primera ministra Sanae Takaichi confirmó a primera hora el saldo de víctimas y señaló que "se confirmaron daños considerables, que incluyen víctimas, derrumbes de edificios, incendios y daños en las carreteras".

El sismo, que alcanzó el nivel máximo (7) en la escala Shindo utilizada en Japón, ocurrió el martes a las 4:27 de la tarde.

Centro comercial colapsó por terremoto en Japón

El centro comercial ubicado en Kashima, en las afueras de la ciudad de Kumamoto, sufrió el colapso de un piso y una explosión posterior al terremoto. Dos personas murieron en el lugar y otra se encontraba en paro cardiorrespiratorio, informó un funcionario regional.

Ocho personas fueron rescatadas, cinco de ellas con heridas. "La explosión ocurrió después de que se evacuara a los clientes y al personal", declaró un portavoz de Aeon, empresa operadora del complejo.

Aunque inicialmente se mencionó que entre 20 y 30 personas podrían estar atrapadas, la policía indicó que "esa cifra parece ser menor", aunque consideran que algunos empleados siguen atrapados allí.

La falta de acceso seguro dificulta las labores de rescate en el sitio.

La devastación por terremoto en Japón

Las imágenes de televisión muestran varios incendios, puentes parcialmente destruidos, edificios destrozados y vagones de trenes volcados. Dos hospitales reportaron haber atendido al menos 50 pacientes heridos cada uno.

El ejército japonés movilizó 3.600 efectivos para las labores de rescate y desplegó 20 aviones para evaluar los daños. Este miércoles, unos 36.880 hogares e instalaciones permanecían sin electricidad en Kumamoto, según Kyushu Electric Power.

La Autoridad Reguladora Nuclear confirmó que no se detectaron anomalías inmediatas en las centrales nucleares de la región. Las autoridades emitieron una alerta de tsunami que posteriormente fue levantada.

Kumamoto ya había sido golpeada en 2016 por dos terremotos que causaron 273 muertos y más de 2.800 heridos. Japón, situado en la unión de cuatro grandes placas tectónicas en el "anillo de fuego" del Pacífico, sigue marcado por el terremoto de magnitud 9,0 de 2011 que desencadenó un tsunami con 18.500 muertos o desaparecidos y la catástrofe de Fukushima.