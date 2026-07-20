¿Dónde estarán Petro y de la Espriella el 20 de julio? Participarán de los desfiles militares en ciudades diferentes

Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella, presidente saliente y electo de Colombia, participarán de los desfiles militares por el Día de la Independencia, este lunes 20 de julio.

Temprano en la mañana, el presidente se presentó a la inauguración del desfile militar, al frente del centro comercial El Ensueño, en Bogotá. Según informó, semanas atrás, este año se realizará en el sur de la ciudad:

"El 20 de julio en Bosa y Ciudad Bolívar los invito a acudir para fusionar pueblo y fuerzas militares en un mensaje a las estrellas, Ad Astra, la bandera tricolor será el mayor símbolo de la libertad y el conocimiento humano".

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¿Dónde estará Abelardo de la Espriella este 20 de julio?

También a primera hora, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, se sumó a las celebraciones del 20 de julio, en Medellín.

Junto a su esposa, Ana Lucía Pineda, y varios de sus ministros designados llegó a la capital antioqueña para el desfile militar y compartió unas palabras con los asistentes:

“Hoy estoy acá para rendir homenaje a nuestros soldados y policías de la patria, pero también para agradecerle a este pueblo antioqueño que no se arrodilla a la tiranía”.

Tras su primera reunión con el alcalde de la capital paisa, Federico Gutiérrez, a inicios de mes, De la Espriella se comprometió a volver a Medellín para reunirse con otros alcaldes de Antioquia y el gobernador del departamento, Andrés Julián Rendón.

Junto a Rendón y Gutiérrez tiene planeado visitar el Túnel del Toyo, una vez finalice el evento del 20 de julio.

La agenda de Petro este 20 de julio:

Terminado el desfile militar en el sur de Bogotá, se espera que el presidente Petro regrese al centro de la ciudad para la instalación del Congreso 2026 – 2030.

Horas antes, el mandatario anunció a través de su cuenta en la red social X que aceptaría la propuesta del senador y excandidato presidencial Iván Cepeda y se convertirá en presidente del Pacto Histórico una vez finalice su Gobierno y las vacaciones que piensa tomar.