🔴 EN VIVO 🔴Desfile militar del 20 de julio de 2026 en Bogotá: siga aquí la transmisión

Este lunes 20 de julio de 2026 se celebra el Día de la Independencia de Colombia. El principal desfile militar se lleva a cabo en Bogotá.

Para este año, el desfile cambia. Por primera vez se desarrolla en la localidad de Ciudad Bolívar, sur de la ciudad. La fuerza pública recorrerá por la avenida Villavicencio, cruzando por El Perdomo, Madelena, El Ensueño, Candelaria La Nueva y Casalinda.

¿Cuál es el recorrido del desfile militar en Bogotá?

El Distrito informó que el recorrido irá desde la transversal 71C, por el lado del semáforo que queda al frente del Centro Comercial Gran Plaza El Ensueño, hasta la carrera 23C, cerca de la Estación de Bomberos de la localidad y Casalinda.

Desde las 10:00 a.m. puede seguir la transmisión del desfile militar a través de Noticias RCN y las plataformas digitales. A las 3:00 p.m. podrá conectarse para la instalación del Congreso 2026 – 2030.

¿Qué se celebra el 20 de julio?

Se celebran 216 años del grito de independencia ocurrido el 20 de julio de 1810. Aquel día, el Florero de Llorente se convirtió en el símbolo que comenzó a darle fin a la dominación de la Corona Española en Colombia.

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Para recibir a Antonio Villavicencio, Luis de Rubio fue a donde José González Llorente para pedirle el florero, pero no quiso prestarlo. Aquel hecho desembocó en la revuelta con la que el pueblo exigió “abajo los chapetones”, es decir, los españoles.

Los habitantes tenían planeada la revuelta como muestra del disgusto con la Corona Española que para ese momento dominaba en las colonias a lo largo del continente. Años después vino la Primera República de la Nueva Granada, conocida también como la Patria Boba, luego la reconquista española y, finalmente, la Batalla del puente de Boyacá el 7 de agosto de 1819.