“Fue muy buena”: alcalde Federico Gutiérrez sobre conversación con Abelardo de la Espriella

Como parte de su política de empalmes territoriales, previo a tomar posesión el siete de agosto, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, se reunió con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

En redes, de la Espriella se comprometió a trabajar de la mano con él y otros alcaldes de las principales ciudades y brindarles la atención y respaldo necesarios, desde su Gobierno.

Y en la mesa, según comentó Gutiérrez en diálogo con Noticias RCN, se abordaron temas de gran interés, como el estado actual del sistema de salud, la infraestructura vial y seguridad en la capital antioqueña.

“Fue una muy buena conversación”, comentó el mandatario y dijo sentir “optimismo al escuchar al presidente electo planteando un diálogo y un trabajo en armonía con gobiernos locales y regionales, preocupándose por los municipios y departamentos del país; ya que en estos dos años y medio que llevo gobernando Medellín fue imposible con el presidente Petro”.

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¿En qué temas profundizaron ‘Fico’ y de la Espriella?

De acuerdo con ‘Fico’, que intentó llegar a la presidencia en 2022, se revisó el estado de “proyectos estratégicos para Medellín, como el metro de la 80, debido a que el Gobierno Petro ha venido incumpliendo los pagos de vigencias futures de 2025 y lo que va de 2026, y el proyecto de la Vía al Mar, que lo dejaron tirado y lo estamos terminando entre la Gobernación y la Alcaldía, colocando los recursos que le tocaban al Gobierno”.

Además, abordaron la crisis del sistema de salud, que afecta a gran parte del país, y en Medellín, golpeó a los usuarios de la EPS mixta Savia Salud. Según dijo: “La recibimos quebrada después de que el Gobierno la intervino. Solo en Antioquia las deudas del sistema de salud son de siete billones”.

Otro tema que abordaron a detalle fue el “papel que juega EPM, el mayor generador de energía, en el país y la seguridad energética. El estado en el que deja el Gobierno actual el país, en un limbo, frente a un posible racionamiento durante el fenómeno de El Niño”, advirtió.

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De la Espriella se comprometió a visitar Medellín y reunirse con mandatarios locales antes de asumir la presidencia:

Al cierre de su conversación, Gutiérrez habría invitado a de la Espriella a regresar a Medellín, para vivir las celebraciones del 20 de julio, Día de la Independencia, en la ciudad.

Y él respondió que, antes de posesionarse, tiene planeado visitarlos para reunirse, nuevamente y conversar con otros alcaldes de Antioquia y el gobernador, Andrés Julián Rendón.