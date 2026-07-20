Petro anuncia que asumirá la presidencia del Pacto Histórico al finalizar su Gobierno

Previo al desfile del 20 de julio y la instalación del Congreso, a través de su cuenta en la red social X, antes Twitter, el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que asumirá la presidencia del Pacto Histórico, por petición del senador y excandidato presidencial Iván Cepeda, una vez finalice su Gobierno:

“Cuando salga de la presidencia de la república y de unas vacaciones que creo merezco, pues no las tuve durante 4 años de gobernar, acepto la propuesta de mi partido”.

¿Qué dijo Cepeda al proponer a Petro como presidente del Pacto Histórico?

Desde Tunja, capital del departamento de Boyacá, el senador Iván Cepeda propuso, en plaza pública, que el presidente Petro, que mantiene un discurso de fraude alrededor de las elecciones de segunda vuelta, fuera presidente del Pacto Histórico.

“Desde aquí, propongo que Gustavo Petro asuma la presidencia del Pacto Histórico, como nuevo partido político. Con esa decisión, que no me cabe duda, asumiremos con unanimidad, seguiremos fortaleciendo nuestro proyecto político y enviaremos un mensaje inequívoco al país: vamos a seguir avanzando en la transformación social para Colombia, para que sea una potencia mundial de la vida, la paz, la democracia y la equidad social”.

Propuesta en la que Cepeda insistió en un comunicado de prensa, de dos páginas, que publicó en redes sociales, señalando que “el homenaje más auténtico es asumir la responsabilidad histórica de continuar el camino que ayudó a abrir”.

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Petro dijo esperar una bancada “unida” e hizo una petición para este 20 de julio:

Como cabeza del partido, Petro dijo que espera “una bancada unida” y, pidió “el reglamento más estricto de la bancada y que toda votación sea de verdad, verdad, pública. Se acaban los manguitos”.

Insistió, además, en su intención de buscar un gran acuerdo nacional que evite la confrontación entre los colombianos y promueva la estabilidad democrática. Sin embargo, hizo un primer llamado a los miembros de su partido en el Congreso:

“Hoy, 20 de julio, día del grito de libertad, nadie del Pacto Histórico y espero que de la gran Alianza por la Vida debe votar por quienes representan una coalición que quiere criminalizar la política y acabar la libertad y la democracia”.