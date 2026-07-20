CANAL RCN
Colombia

Petro anuncia que asumirá la presidencia del Pacto Histórico al finalizar su Gobierno

El presidente saliente también informó que tiene pensado tomarse vacaciones, antes de asumir las riendas del partido de oposición.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

julio 20 de 2026
08:56 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Previo al desfile del 20 de julio y la instalación del Congreso, a través de su cuenta en la red social X, antes Twitter, el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que asumirá la presidencia del Pacto Histórico, por petición del senador y excandidato presidencial Iván Cepeda, una vez finalice su Gobierno:

“Cuando salga de la presidencia de la república y de unas vacaciones que creo merezco, pues no las tuve durante 4 años de gobernar, acepto la propuesta de mi partido”.

Pacto Histórico anuncia una “nueva etapa” para trabajar en un frente amplio por la vida y las reformas
RELACIONADO

Pacto Histórico anuncia una “nueva etapa” para trabajar en un frente amplio por la vida y las reformas

¿Qué dijo Cepeda al proponer a Petro como presidente del Pacto Histórico?

Desde Tunja, capital del departamento de Boyacá, el senador Iván Cepeda propuso, en plaza pública, que el presidente Petro, que mantiene un discurso de fraude alrededor de las elecciones de segunda vuelta, fuera presidente del Pacto Histórico.

“Desde aquí, propongo que Gustavo Petro asuma la presidencia del Pacto Histórico, como nuevo partido político. Con esa decisión, que no me cabe duda, asumiremos con unanimidad, seguiremos fortaleciendo nuestro proyecto político y enviaremos un mensaje inequívoco al país: vamos a seguir avanzando en la transformación social para Colombia, para que sea una potencia mundial de la vida, la paz, la democracia y la equidad social”.

Propuesta en la que Cepeda insistió en un comunicado de prensa, de dos páginas, que publicó en redes sociales, señalando que “el homenaje más auténtico es asumir la responsabilidad histórica de continuar el camino que ayudó a abrir”.

Bancada del Pacto Histórico se declara en oposición firme al gobierno de Abelardo de la Espriella
RELACIONADO

Bancada del Pacto Histórico se declara en oposición firme al gobierno de Abelardo de la Espriella

Petro dijo esperar una bancada “unida” e hizo una petición para este 20 de julio:

Como cabeza del partido, Petro dijo que espera “una bancada unida” y, pidió “el reglamento más estricto de la bancada y que toda votación sea de verdad, verdad, pública. Se acaban los manguitos”.

Insistió, además, en su intención de buscar un gran acuerdo nacional que evite la confrontación entre los colombianos y promueva la estabilidad democrática. Sin embargo, hizo un primer llamado a los miembros de su partido en el Congreso:

“Hoy, 20 de julio, día del grito de libertad, nadie del Pacto Histórico y espero que de la gran Alianza por la Vida debe votar por quienes representan una coalición que quiere criminalizar la política y acabar la libertad y la democracia”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Mundial de fútbol

Golpe a la piratería durante el Mundial 2026: bloquearon 1.140 dominios en Colombia y capturaron a 15 personas

Bogotá

¿Cómo funcionará el Pico y Placa regional para entrar a Bogotá el lunes 20 de julio?

Temblor en Colombia

Atención: se registró fuerte temblor en Santander

Otras Noticias

Gaza

En medio de incumplimientos del alto al fuego, Hamás elige un nuevo líder ¿De quién se trata?

Quien ocupó antes esta posición: Yahya al Sinwar, fue abatido por las fuerzas israelís en Gaza.

Viral

VIDEO: Piloto español hizo creer a argentinos que eran campeones y luego los dejó en silencio

Vea la broma del piloto español que desató la locura en un avión y terminó en silencio total para los argentinos.

Selección de Argentina

VIDEO: Asistente de Scaloni golpeó en la cara a Dani Olmo tras perder la final

Educación

El modelo que propone construir colegios más rápido y con menor costo

Enfermedades

El 45% de los casos de demencia podrían prevenirse con cambios en el estilo de vida: esto reveló la OMS