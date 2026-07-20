CANAL RCN
Deportes

Revelan video de cómo empezó la pelea entre Argentina y España tras la final

Nuevo video reveló el origen de la pelea entre argentinos y españoles tras la final del Mundial.

video-como-empezo-pelea-argentina-espana-final-mundial
Foto: AFP

Noticias RCN

julio 20 de 2026
09:26 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Revelaron el video por el cual inició la pelea entre la Selección de Argentina y España finalizado el partido. Las imágenes mostraron que el conflicto comenzó con un cruce entre Nahuel Molina y Rodri antes de que estallara la pelea que involucró a Leandro Paredes y otros protagonistas.

¡Escándalo! Leandro Paredes protagonizó una fuerte pelea tras perder la final del Mundial
RELACIONADO

¡Escándalo! Leandro Paredes protagonizó una fuerte pelea tras perder la final del Mundial

Aunque las cámaras de televisión enfocaron el altercado cuando ya estaba en pleno desarrollo, nuevas imágenes difundidas en redes sociales permitieron reconstruir el origen de la pelea que empañó el cierre de la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El video, que rápidamente se hizo viral, muestra a los jugadores españoles corriendo a celebrar la conquista del título, mientras varios futbolistas argentinos permanecían en el terreno de juego visiblemente afectados por la derrota.

¿Cómo empezó la pelea entre Argentina y España en la final?

Según las imágenes que comenzaron a circular horas después del partido, el primer encontronazo ocurrió por Nahuel Molina agrediendo a Rodri.

En el registro se observa a varios futbolistas españoles corriendo para abrazarse tras el título. En ese recorrido, Rodri pasó cerca de Molina y el lateral argentino levantó el brazo en dirección al mediocampista español para golpearlo.

VIDEO: Asistente de Scaloni golpeó en la cara a Dani Olmo tras perder la final
RELACIONADO

VIDEO: Asistente de Scaloni golpeó en la cara a Dani Olmo tras perder la final

Segundos después, Rodri se devolvió para reclamar la acción y ambos quedaron cara a cara. El intercambio de palabras elevó rápidamente la tensión y provocó que futbolistas de los dos equipos se acercaran para intentar controlar la situación.

Fue ese momento el que dio origen al altercado que minutos más tarde terminó convirtiéndose en una pelea generalizada en el centro del campo.

¿Qué pasó después con Leandro Paredes y Roberto Ayala?

Mientras varios jugadores intentaban separar a Molina y Rodri, Leandro Paredes llegó hasta el lugar del enfrentamiento y protagonizó uno de los episodios más polémicos de la tarde.

Las imágenes muestran al mediocampista argentino sujetando del cuello a Eric García en medio del forcejeo. Posteriormente también se enfrentó con Gavi, quien terminó cayendo al césped durante el intercambio entre ambos planteles.

El conflicto obligó a intervenir a futbolistas y miembros de los cuerpos técnicos. Entre quienes intentaron frenar la pelea estuvieron Lionel Scaloni, Walter Samuel y Thiago Almada, quienes lograron separar a los protagonistas cuando la tensión seguía aumentando.

Las dolorosas fotos de Lionel Messi que no se vieron en televisión tras perder la final del Mundial 2026
RELACIONADO

Las dolorosas fotos de Lionel Messi que no se vieron en televisión tras perder la final del Mundial 2026

Sin embargo, la polémica no terminó allí. Otro video difundido posteriormente mostró al integrante del cuerpo técnico argentino Roberto Ayala involucrado en un incidente con Dani Olmo, ampliando la controversia que dejó la final del Mundial 2026.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección de Argentina

VIDEO: Asistente de Scaloni golpeó en la cara a Dani Olmo tras perder la final

Selección de Argentina

Scaloni no aguantó y abandonó la rueda de prensa entre lágrimas al referirse a su futuro

Lionel Messi

Las dolorosas fotos de Lionel Messi que no se vieron en televisión tras perder la final del Mundial 2026

Otras Noticias

Gustavo Petro

Petro anuncia que asumirá la presidencia del Pacto Histórico al finalizar su Gobierno

El presidente saliente también informó que tiene pensado tomarse vacaciones, antes de asumir las riendas del partido de oposición.

Gaza

En medio de incumplimientos del alto al fuego, Hamás elige un nuevo líder ¿De quién se trata?

Quien ocupó antes esta posición: Yahya al Sinwar, fue abatido por las fuerzas israelís en Gaza.

Viral

VIDEO: Piloto español hizo creer a argentinos que eran campeones y luego los dejó en silencio

Educación

El modelo que propone construir colegios más rápido y con menor costo

Enfermedades

El 45% de los casos de demencia podrían prevenirse con cambios en el estilo de vida: esto reveló la OMS