Revelan video de cómo empezó la pelea entre Argentina y España tras la final

Revelaron el video por el cual inició la pelea entre la Selección de Argentina y España finalizado el partido. Las imágenes mostraron que el conflicto comenzó con un cruce entre Nahuel Molina y Rodri antes de que estallara la pelea que involucró a Leandro Paredes y otros protagonistas.

Aunque las cámaras de televisión enfocaron el altercado cuando ya estaba en pleno desarrollo, nuevas imágenes difundidas en redes sociales permitieron reconstruir el origen de la pelea que empañó el cierre de la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El video, que rápidamente se hizo viral, muestra a los jugadores españoles corriendo a celebrar la conquista del título, mientras varios futbolistas argentinos permanecían en el terreno de juego visiblemente afectados por la derrota.

¿Cómo empezó la pelea entre Argentina y España en la final?

Según las imágenes que comenzaron a circular horas después del partido, el primer encontronazo ocurrió por Nahuel Molina agrediendo a Rodri.

En el registro se observa a varios futbolistas españoles corriendo para abrazarse tras el título. En ese recorrido, Rodri pasó cerca de Molina y el lateral argentino levantó el brazo en dirección al mediocampista español para golpearlo.

Segundos después, Rodri se devolvió para reclamar la acción y ambos quedaron cara a cara. El intercambio de palabras elevó rápidamente la tensión y provocó que futbolistas de los dos equipos se acercaran para intentar controlar la situación.

Fue ese momento el que dio origen al altercado que minutos más tarde terminó convirtiéndose en una pelea generalizada en el centro del campo.

¿Qué pasó después con Leandro Paredes y Roberto Ayala?

Mientras varios jugadores intentaban separar a Molina y Rodri, Leandro Paredes llegó hasta el lugar del enfrentamiento y protagonizó uno de los episodios más polémicos de la tarde.

Las imágenes muestran al mediocampista argentino sujetando del cuello a Eric García en medio del forcejeo. Posteriormente también se enfrentó con Gavi, quien terminó cayendo al césped durante el intercambio entre ambos planteles.

El conflicto obligó a intervenir a futbolistas y miembros de los cuerpos técnicos. Entre quienes intentaron frenar la pelea estuvieron Lionel Scaloni, Walter Samuel y Thiago Almada, quienes lograron separar a los protagonistas cuando la tensión seguía aumentando.

RELACIONADO Las dolorosas fotos de Lionel Messi que no se vieron en televisión tras perder la final del Mundial 2026

Sin embargo, la polémica no terminó allí. Otro video difundido posteriormente mostró al integrante del cuerpo técnico argentino Roberto Ayala involucrado en un incidente con Dani Olmo, ampliando la controversia que dejó la final del Mundial 2026.