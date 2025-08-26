Colombianos con fachada de empresarios lavaban dinero de millonarios robos en EE. UU.: FBI los rastreó hasta Bogotá

Un operativo de la Dijín en coordinación con el FBI permitió desarticular una estructura delictiva que, bajo la apariencia de microempresarios, ocultaba una red dedicada al robo de joyas en territorio estadounidense.

Colombianos con fachada de empresarios lavaban dinero de millonarios robos en EE. UU.

En el sur de Bogotá, fueron arrestados dos colombianos requeridos en extradición por las autoridades de Estados Unidos.

Los hombres, que se hacían pasar por microempresarios, son acusados de integrar una organización dedicada al hurto de joyas y diamantes en varias ciudades norteamericanas, ocultando posteriormente el dinero obtenido mediante la compra de vehículos y la creación de empresas fachada en Colombia.

¿Cómo actuaban estos ladrones de joyas en Estados Unidos?

Las investigaciones establecieron que, entre 2023 y finales de 2024, los capturados identificaban establecimientos especializados en la venta de piedras preciosas en Estados Unidos.

Allí perfilaban a sus potenciales víctimas, principalmente ciudadanos extranjeros que adquirían joyas de alto valor. Posteriormente, esperaban que salieran de los locales para seguirlas hasta los parqueaderos de centros comerciales, donde se ejecutaban los robos.

De acuerdo con las autoridades, las joyas hurtadas eran comercializadas a través de plataformas digitales en Estados Unidos, y las ganancias eran enviadas a Colombia por medio de billeteras electrónicas, con el fin de evitar rastreos financieros.

¿Por qué resultaron en Colombia?

La estructura tenía base en New Haven, donde coordinaba las operaciones delictivas. Sin embargo, al ser detectados por el FBI, los implicados huyeron a Colombia a finales de 2024.

Ahí invirtieron el dinero ilícito en flotillas de vehículos y en la creación de negocios ficticios, una estrategia diseñada para lavar los recursos y justificar el incremento de su patrimonio.

La Policía confirmó que los bienes adquiridos entrarán en proceso de extinción de dominio, mientras los detenidos permanecen a disposición de un juez en medio del trámite de extradición requerido por Estados Unidos.