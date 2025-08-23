Comerciante bogotana fue torturada y asesinada en exclusivo barrio turístico de Cartagena: esto se sabe

Un atroz crimen ocurrió en la ciudad de Cartagena. Una mujer oriunda de Bogotá fue encontrada sin vida dentro de un apartamento en el barrio Crespo, uno de los sectores más exclusivos de la ciudad.

El cuerpo presentaba múltiples heridas, signos de tortura y asfixia.

Capturaron al hombre que torturó y asesinó a una mujer en exclusivo barrio de Cartagena

En el departamento de Bolívar, la Fiscalía General de la Nación anunció la judicialización de Juan Carlos Hernández Ochoa, quien fue señalado como el presunto autor del brutal asesinato de una mujer bogotana de 56 años.

El hecho ocurrió en un apartamento ubicado en el barrio Crespo, en Cartagena, donde la víctima fue hallada sin vida con evidentes signos de violencia extrema.

¿Cómo fue asesinada la mujer comerciante de Bogotá?

De acuerdo con el reporte oficial, el homicidio se habría registrado el pasado 12 de junio, cuando el procesado ingresó al inmueble con el supuesto propósito de realizar arreglos locativos.

Sin embargo, en medio de esta visita, la Fiscalía sostiene que el hombre atacó a la mujer de manera violenta, propinándole múltiples heridas con arma corto punzante, además de golpes contundentes que le causaron lesiones graves.

Posteriormente, la asfixió y se apoderó de varias de sus pertenencias antes de huir del lugar.

¿Qué reportó el dictamen de Medicina Legal sobre la mujer?

El dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que la víctima presentaba heridas profundas causadas con arma blanca, además de traumatismos por golpes con objetos contundentes y signos de asfixia, lo que evidencia que fue sometida a actos de tortura antes de morir.

Sobre la identidad de la víctima, el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, Gelver Peña, informó que se trataba de una comerciante de Bogotá que había llegado a la ciudad con la intención de comprar un apartamento, con fines de residencia o para pasar temporadas de descanso.

Finalmente, al sujeto capturado se le imputaron los delitos de homicidio agravado, tortura y hurto agravado. Aunque el procesado no aceptó los cargos, un juez de la República le impuso medida de aseguramiento intramural mientras avanza el proceso judicial.