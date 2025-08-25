Así se infiltró un policía en una banda criminal: vivó como ladrón, compartió con ellos y los entregó a la justicia

Un agente de la Policía terminó convirtiéndose en uno más dentro de la banda de ladrones de carros conocida como ‘Los Platinos’, que durante meses sembró zozobra en Bogotá con robos meticulosamente planeados.

La operación, que hoy es recordada como una de las más arriesgadas, solo fue posible porque este uniformado decidió dar un paso al vacío: infiltrarse en el corazón mismo del grupo delictivo y convivir con ellos como si fuera parte de la organización.

¿Cómo identificaron a la banda para poderse infiltrar en ella?

Todo comenzó tras el análisis minucioso de un conjunto de denuncias presentadas por ciudadanos que habían sido víctimas de hurto de automotores.

Los investigadores notaron una correlación clara: en varios casos se utilizaban vehículos con características similares para cometer los delitos.

Ese hallazgo llevó a concluir que no se trataba de hechos aislados, sino de un patrón que respondía a un modus operandi repetido. Con esa base, se radicó la iniciativa investigativa que más adelante abriría la puerta a infiltrar a un agente encubierto.

Así fue el plan para infiltrar a un policía en banda de Bogotá

En medio del proceso, los investigadores lograron establecer que los vehículos robados no solo eran desmantelados o escondidos, sino que también se comercializaban en el mercado ilegal.

Ahí surgió la idea: uno de los uniformados debía hacerse pasar por comprador de esos automotores.

El reto no era menor. Ganarse la confianza de delincuentes que ya tenían experiencia en el hurto y en la venta de carros robados significaba arriesgar la vida. Sin embargo, la estrategia funcionó.

El agente se acercó a uno de los integrantes de la organización y, tras varias interacciones, logró que lo aceptaran en el círculo de confianza. Desde ese momento empezó el trabajo encubierto que permitiría desmantelar toda la estructura.

¿Qué ocurrió mientras estuvo infiltrado en la banda 'Los Platinos'?

La infiltración lo obligó a participar en escenarios de máximo riesgo. Los integrantes de la banda tenían un lugar que llamaban “la oficina”, un espacio de encuentro donde planificaban los robos y al que no entraba nadie sin haber sido previamente filtrado.

Allí, los teléfonos móviles eran requisados y confiscados para impedir fotografías, grabaciones o cualquier rastro que pudiera delatarlos.

Se consumían estupefacientes, según relató el investigador que lideró la operación. En medio de esas dosis de droga, se decidían los detalles de cada robo: quién vigilaba, quién conducía el vehículo, quién daba la señal y cómo se ejecutaba la huida.

¿Le tocaba a él consumir también? Y sí, a que a veces sí, porque básicamente era en el sentido de que no, no quiero, no. Consumían muchos estupefacientes, era lo que ellos más consumían, tanto para hacer las operaciones como para dialogar o coordinar las actividades.

El riesgo era permanente pues los ladrones solían advertir que no toleraban delatores, recordando que contaban con contactos que les permitían detectar infiltrados.

Para el agente, cada encuentro era una prueba de nervios: si se negaba a drogarse o se mostraba incómodo, podía despertar sospechas y quedar en evidencia.

¿Cómo mantenía comunicación con la Policía?

El agente encubierto debía buscar la manera de mantener comunicación con la Policía sin levantar sospechas. Los encuentros eran calculados.

A veces se reunía con los investigadores una vez al mes, y en otras ocasiones lograba entregar información semanalmente. Cada reporte era detallado, paso a paso, sobre lo que escuchaba y observaba dentro de la organización.

Pese al peligro, el infiltrado logró sobrevivir a cada reunión y documentar todo lo necesario. El investigador principal admitió que durante todo ese tiempo no hubo descanso ni tranquilidad:

No, tranquilamente no, si tiene un descanso usted diga, ‘Puedo dormir tranquilo, no’. Pensando que pues si usted tiene una persona interna metida dentro en una investigación lo que uno siempre piensa o lo que le pasa a uno en la cabeza es que esa persona no le va a pasar nada.

Así cayeron 'Los Platinos' tras la infiltración de un agente encubierto

Con cada encuentro, el agente encubierto fue alimentando el expediente de la Fiscalía. Las pruebas que entregaba eran piezas claves que demostraban cómo funcionaba la organización, cómo se planeaban los robos y de qué manera circulaban los carros robados en el mercado clandestino.

Finalmente, con suficientes elementos probatorios, se dio la orden de ejecutar la operación final. El resultado fue la captura de los integrantes de la banda, quienes hoy permanecen recluidos en centros penitenciarios del país.