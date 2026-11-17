Hay preocupación en la región del Catatumbo por el secuestro de dos hijas de una misma familia durante el puente festivo de la Independencia de Cartagena.

Se trata de Sayved Durán Ortega y Vanessa Sanguino Ortega, dos jóvenes de 17 y 20 años, que habrían sido retenidas por supuestos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“Dos jóvenes llamadas Sayved Durán Ortega, de 20 años, y Vanessa Sanguino Ortega, de 18 años, fueron secuestradas el día de ayer, lunes festivo (16 de noviembre), al parecer por el ELN, cuando se dirigían hacia la ciudad de Cúcuta, para temas académicos”, indicó Olguin Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas.

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¿Qué se sabe del secuestro de ambas jóvenes en el departamento de Norte de Santander?

Información preliminar sugiere que ambas jóvenes fueron interceptadas en la vía que del municipio de Tibú conduce a la capital del departamento de Norte de Santander: Cúcuta.

Desde entonces, su familia no ha vuelto a saber nada sobre ellas. Lo que agudiza el llamado al Gobierno Nacional para trabajar en su pronta liberación.

Su secuestro se suma al de otras tres mujeres en menos de un mes:

Al secuestro de Sayved y Vanessa se suman los de otras tres mujeres que han sido retenidas por estructuras criminales el último mes.

También en la región del Catatumbo fue secuestrada el pasado 22 de octubre la comerciante Lina Ortega, cuando ingresaba al municipio de Tibú.

El 4 de noviembre, la subteniente María Camila Pantoja fue retenida por integrantes del ELN en Saravena, Arauca, y el día 11 la esposa del alcalde de Uribia, Nancy Gómez, fue secuestrada cuando iba de camino al gimnasio. La pareja ya había denunciado amenazas en su contra.