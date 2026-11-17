En la tarde-noche de este martes 17 de noviembre, exactamente desde las 6:30 p.m., Atlético Nacional y Once Caldas jugarán el partido de vuelta correspondiente a una de las semifinales de la Copa BetPlay 2026.

Este encuentro se llevará a cabo en el estadio Atanasio Girardot y será arbitrado por Carlos Ortega, el juez central de Bolívar.

En el partido de ida, que se disputó en el estadio Palogrande de Manizales, Once Caldas y Atlético Nacional empataron 1-1 con goles de Felipe Gómez y James Rodríguez.

Es así como ambos equipos continúan con la ilusión intacta de llegar a la final y, en medio de esa coyuntura, la inteligencia artificial reveló su pronóstico para el partido de vuelta.

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Este sería el resultado del partido entre Atlético Nacional vs. Once Caldas, según la inteligencia artificial

En su análisis, la inteligencia artificial planteó que Once Caldas lograría marcar en el Atanasio Girardot, pero que Atlético Nacional sería el equipo que se impondría.

"Mi pronóstico es que Nacional le gana 2-1 a Once Caldas porque tomaría la iniciativa y jugaría más tiempo cerca del área rival", detalló ChatGPT.

"Veo favorito a Nacional, pero por margen corto. Incluso, si Nacional se acelera y deja espacios, puede complicarse porque Once Caldas ya demostró que puede competirle. Mi escenario es que termine imponiéndose el 'verdolaga' por insistencia y una diferencia pequeña en la definición", añadió la inteligencia artificial.

Atlético Nacional y Once Caldas seguirán enfrentándose tras el partido por Copa BetPlay

El sábado 14 de noviembre finalizó el 'todos contra todos' de la Liga BetPlay 2026 y Atlético Nacional clasificó en la primera posición, mientras que Once Caldas se quedó con el octavo lugar.

Además, el sorteo determinó que los 'verdes' y los 'blancos' harán parte del grupo A, jugando la primera fecha en Manizales y la sexta en Medellín.