Una patrulla de la Policía Nacional que transitaba por la vía entre Cúcuta y Ocaña, en Norte de Santander, se encontró con una escena desgarradora.

En medio de la carretera estaba tendida una perrita que, además de haber sido atropellada, presentaba señales de presunto maltrato y varias lesiones que comprometían su bienestar.

El hecho ocurrió el pasado 4 de noviembre, cuando los uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte del departamento decidieron detener su recorrido para auxiliar al animal.

La pequeña estaba asustada, tenía dificultades para moverse y reaccionaba con temor ante cualquier intento de acercamiento.

¿Qué ocurrió tan pronto vieron a la perrita tendida en la vía?

De acuerdo con el relato de los uniformados, el primer desafío fue acercarse al animal, pues su estado de miedo hacía difícil manipularla. Con paciencia lograron levantarla y trasladarla a un centro veterinario para que recibiera atención especializada.

Allí, durante la valoración médica, descubrieron que su condición era más delicada de lo que parecía a simple vista.

La perrita estaba muy sucia, tenía un olor fuerte y presentaba gusanos en sus patas. Además, los profesionales identificaron quemaduras debajo de las axilas y heridas profundas que requerían limpieza y tratamiento.

El personal veterinario comenzó las curaciones, realizó los procedimientos necesarios para atender las lesiones y le aplicó un gel para aliviar las zonas afectadas. También recibió suero como parte de la atención.

En medio de ese proceso, los policías también le llevaron alimento húmedo. Después de permanecer en condiciones tan difíciles, la pequeña recibió comida y, según el relato compartido por las autoridades, se la comió por completo.

¿Qué ha pasado con la perrita?

Después de auxiliarla y conocer su estado de salud, los uniformados decidieron darle un nombre que representara la oportunidad que acababa de recibir.

Cuando la médica veterinaria preguntó cómo se llamaba la perrita, los policías respondieron sin dudarlo: Mili

La subintendente María Quiñones, integrante del Grupo de Seguridad Vial, relató cómo se produjo la intervención:

Sin dudarlo detuvimos nuestra marcha, la auxiliamos y trasladamos a una clínica veterinaria donde recibió atención médica. Allí la llamamos Mili.

Asimismo, indicó que actualmente continúa en proceso de recuperación, gracias a los cuidados veterinarios y al compromiso de las personas que decidieron intervenir para brindarle una nueva oportunidad.