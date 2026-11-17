Un nuevo ataque con dron se registró la noche del lunes festivo, 16 de noviembre, esta vez contra la estación de Policía del municipio de El Pital, en la zona sur del departamento del Huila.

En medio del ataque, un uniformado resultó herido y las autoridades se vieron obligadas a evacuar un hogar geriátrico, que se encuentra justo a un lado de la estación de Policía.

De acuerdo con las autoridades, el frente Hernando González Acosta de las disidencias de las Farc es responsable.

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Presidente de la Espriella anuncia medidas para blindar al Huila:

El presidente, Abelardo de la Espriella, dijo estar al tanto de la situación de orden público en el departamento y anunció una serie de medidas para blindar al Huila y sus habitantes.

“La próxima semana entrará en funcionamiento el BOSUR de Neiva para fortalecer las operaciones contra las estructuras criminales”, indicó.

Además, un batallón de la Fuerza de Despliegue Rápido n.º 13 va a estar llegando en los próximos días para reforzar la presencia militar en el departamento.

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Estaciones de Policía van a ser reforzadas al igual que los peajes y la infraestructura crítica:

Para evitar nuevas afectaciones a la Fuerza Pública, el mandatario ordenó al Ministerio del Interior agilizar la instalación de elementos antidrones y mallas de protección en 12 estaciones de Policía del Huila.

Pero no es todo. Prometió activar “un plan especial de reforzamiento de todos los peajes del departamento, con presencia del Ejército Nacional y la Policía Nacional” y poner “en marcha" otro plan especial "para reforzar la seguridad de la infraestructura crítica del Estado en todo el departamento”.

"El Huila no está solo. No voy a permitir que los narcoterroristas intimiden a sus habitantes ni pretendan arrebatarle al Estado el control del territorio", advirtió en su cuenta de la red social X.