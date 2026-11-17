Los cambios en política migratoria impulsados por el gobierno del presidente Donald Trump para restringir la permanencia de estudiantes y periodistas extranjeros en los Estados Unidos sufrieron un revés definitivo el lunes 16 de noviembre.

Un juez federal de Boston determinó anular la iniciativa, al catalogarla como "arbitraria", tras revisar los reclamos que realizaron sindicatos de comunicadores, profesores y diversas instituciones de educación superior.

¿Qué cambios se habrían adoptado de entrar en vigor la normativa propuesta por el Gobienro Trump?

El fallo judicial frena por completo el esquema que pretendía transformar las condiciones de visado en el país.

De haber entrado en vigor la nueva normativa, los estudiantes internacionales habrían tenido un límite de cuatro años en su estadía, que podría prorrogarse, en caso de no haber finalizado sus estudios.

Asimismo, el texto oficial, publicado en julio pasado en el Registro Federal, fijaba un tope de 240 días (cerca de ocho meses) para la permanencia de corresponsales y profesionales de la información extranjeros, supeditando cualquier prórroga a un proceso de solicitud por periodos equivalentes.

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El Gobierno podrá apelar la decisión:

El mismo tribunal de Boston frenó temporalmente, en septiembre, la entrada en vigor de las restricciones que estaban previstas para el día 15, aunque en dicha ocasión lo hizo de manera preventiva y sin adoptar una decisión de fondo.

Entonces, advirtió que "las posibilidades de abuso son enormes, en particular la obvia probabilidad de que no se renueven los visados de periodistas extranjeros que sean críticos con el gobierno (o, más concretamente, con los funcionarios del DHS)".

Sin embargo, puede que la batalla jurídica no haya terminado. El gobierno, de hecho, podría interponer un recurso de apelación que elevaría el caso ante un tribunal de circuito federal.