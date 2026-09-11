¿Primer remezón en el Ejército durante el gobierno De la Espriella? tres generales serían llamados a calificar servicios

A tres meses de iniciado el Gobierno de Abelardo de la Espriella se habría dado el primer remezón al interior del Ejército Nacional.

Según información revelada por La FM habrían sido llamados a calificar servicios tres generales: el comandante de la Octava División del Ejército (Casanare y Arauca), Gerardo Ortiz Ramírez; el comandante de la Brigada 18 del Ejército, Jorge Mario Aguirre Martínez, y el comandante de la Brigada 23 del Ejército (Nariño), Milton César Escobar Gallego.

La salida de los primeros dos respondería al secuestro de la subteniente del Ejército Nacional Camila Pantoja Hernández, en Saravena, Arauca, a inicios de mes, y la de Escobar Gallego, a “los bajos resultados en las operaciones militares en el departamento de Nariño".

Aunque el general Gerardo Ortiz Ramírez iba a recibir su ascenso en diciembre, ahora, tendría junto a los generales Jorge Mario Aguirre y Milton César Escobar tres meses para dejar la institución.

Los tres generales habrían recibido una advertencia días antes y ya habrían sido notificados:

Según dijeron altas fuentes al medio citado "los tres generales ya fueron notificados de su salida de la Institución por orden del Gobierno Nacional, a raíz de la crisis de orden público en sus regiones".

En el pasado ya habrían recibido una advertencia y, de momento, estarían a la espera del decreto que ordenaría su salida.

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Tras el secuestro de la subteniente Pantoja a manos de supuestos integrantes del frente Domingo Laín Sáenz del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se movilizaban en moto, el presidente De la Espriella informó en su cuenta de la red social X que:

Fueron desplegadas “todas las capacidades de nuestro Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional para encontrarla y lograr su regreso sana y salva”, sin condiciones.