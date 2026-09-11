CANAL RCN
Colombia

¿Primer remezón en el Ejército durante el gobierno De la Espriella? tres generales serían llamados a calificar servicios

Su salida respondería a bajos resultados y el secuestro de la subteniente Camila Pantoja en Saravena, Arauca.

Foto: montaje realizado con imágenes del Ejército Nacional
Foto: montaje realizado con imágenes del Ejército Nacional

Noticias RCN

noviembre 09 de 2026
09:25 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A tres meses de iniciado el Gobierno de Abelardo de la Espriella se habría dado el primer remezón al interior del Ejército Nacional.

Según información revelada por La FM habrían sido llamados a calificar servicios tres generales: el comandante de la Octava División del Ejército (Casanare y Arauca), Gerardo Ortiz Ramírez; el comandante de la Brigada 18 del Ejército, Jorge Mario Aguirre Martínez, y el comandante de la Brigada 23 del Ejército (Nariño), Milton César Escobar Gallego.

Exigen que subteniente secuestrada en Arauca sea liberada de manera inmediata y sin condiciones: ELN estaría detrás
RELACIONADO

Exigen que subteniente secuestrada en Arauca sea liberada de manera inmediata y sin condiciones: ELN estaría detrás

La salida de los primeros dos respondería al secuestro de la subteniente del Ejército Nacional Camila Pantoja Hernández, en Saravena, Arauca, a inicios de mes, y la de Escobar Gallego, a “los bajos resultados en las operaciones militares en el departamento de Nariño".

Aunque el general Gerardo Ortiz Ramírez iba a recibir su ascenso en diciembre, ahora, tendría junto a los generales Jorge Mario Aguirre y Milton César Escobar tres meses para dejar la institución.

Los tres generales habrían recibido una advertencia días antes y ya habrían sido notificados:

Según dijeron altas fuentes al medio citado "los tres generales ya fueron notificados de su salida de la Institución por orden del Gobierno Nacional, a raíz de la crisis de orden público en sus regiones".

En el pasado ya habrían recibido una advertencia y, de momento, estarían a la espera del decreto que ordenaría su salida.

Este es el cabecilla del ELN que estaría detrás del ataque que dejó tres soldados muertos en Bolívar
RELACIONADO

Este es el cabecilla del ELN que estaría detrás del ataque que dejó tres soldados muertos en Bolívar

Tras el secuestro de la subteniente Pantoja a manos de supuestos integrantes del frente Domingo Laín Sáenz del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se movilizaban en moto, el presidente De la Espriella informó en su cuenta de la red social X que:

Fueron desplegadas “todas las capacidades de nuestro Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional para encontrarla y lograr su regreso sana y salva”, sin condiciones.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Aerocivil

Preocupa el funcionamiento de los radares que controlan el tráfico aéreo en Colombia: solo 4 estarían operando

Salario mínimo

Académicos e investigadores participarán en la concertación del salario mínimo 2027

Bogotá

1 de cada 10 mujeres reportó violencia psicológica en Bogotá: estas son las conductas más frecuentes

Otras Noticias

Liga BetPlay

¡Uno menos en la pelea! Cúcuta no pudo con Junior y quedó prácticamente eliminado de la Liga BetPlay

El equipo 'Motilón' cayó en la fecha 18 ante Junior y llega a la última jornada del 'todos contra todos' casi sin opciones de meterse a cuadrangulares.

Secretaría de Educación

¿Hasta cuándo van las vacaciones en colegios públicos? Revelan calendario escolar 2027

La Secretaría de Educación de Bogotá estableció las fechas de inicio y finalización de clases, los periodos de receso estudiantil y las vacaciones para los colegios oficiales.

China

Escándalo en Nvidia: relación extramatrimonial de su director desató sospechas de espionaje a favor de China

Viral

¿Es él? Camilo Cifuentes, el influencer 'incógnito', publicó una foto sin máscaras

OMS

Ensayo clínico incorporará vacunas contra el ébola: esto explicó la OMS