El panorama de violencia contra la mujer en Colombia es preocupante a menos de 50 días de que finalice el 2026.

Según cifras actualizadas, cada once horas una mujer es asesinada en el país; lo que da como resultado 667 homicidios en lo corrido del año.

De ellos, al menos 60 fueron tipificados como feminicidio; es decir, homicidios en los que el atacante quiso causar la muerte a su víctima “por su condición de mujer o por motivos de su identidad de género”.

RELACIONADO Atacó a su expareja con un agente químico en Medellín y la obligó a decir que había sido un habitante de calle para llevarla a urgencias

Una mujer es víctima de violencia intrafamiliar en Colombia cada 40 minutos:

La violencia se vive de distintas maneras. Cada 40 minutos, en el país, una mujer es víctima de violencia intrafamiliar.

Además, en lo corrido de 2026, se han registrado 8.671 casos de violencia sexual y 13.215 casos de violencia de pareja en los que una mujer es víctima.

Nuevos casos se registran a diario, a pesar de que “la sociedad rechaza cualquier tipo de violencia en escenarios públicos y escenarios privados”, según Katerin Jurado, directora de Sisma Mujer. “Frente a esos rasgos específicos”, sostuvo, “podemos identificar control sobre sus cuerpos, control sobre sus economías, etc.”.

Mujeres necesitan denunciar y fortalecer sus redes de apoyo:

En medio del evento ‘De la denuncia a la protección’, organizado por el Gobierno y organizaciones internacionales, en Bogotá, la viceministra de Justicia, Margarita Araújo, indicó que “lo que tenemos que crear son redes de apoyo, redes efectivas de apoyo para que ninguna denuncia se quede sin resultados, para que, efectivamente, sean protegidas las mujeres y que no se vuelvan a presentar feminicidios en Colombia”.

Pero no es todo. Fanny, mujer víctima de violencia de género, hizo un llamado a levantar la voz: “Que no nos dé miedo, porque a nosotras las mujeres nos da miedo denunciar”.

Y Yolanda, quien fue blanco de agresiones en el pasado, insistió en que “no podemos permitir ninguna forma de violencia, ni violencia verbal, ni psicológica, ni emocional, ni económica” contra las mujeres.