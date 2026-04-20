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Gobierno Nacional dará incentivos para carros eléctricos en Colombia: estos serán los beneficios

Conozca cuáles serán los beneficios que tendrán los dueños de estos vehículos.

Sostenibilidad, autos eléctricos y experiencia premium: Nueva vitrina sostenible en Chía

Noticias RCN

abril 20 de 2026
11:46 a. m.
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El Gobierno Nacional ha anunciado oficialmente un nuevo y ambicioso plan de incentivos para la movilidad eléctrica. Este paquete de medidas busca que 2026 sea el año del "punto de inflexión" para el transporte sostenible en el país, ofreciendo beneficios que van desde la reducción directa de impuestos hasta subsidios para la renovación de flotas de transporte público.

El eje central del plan se enfoca en reducir el costo de adquisición de los vehículos. Actualmente, mientras un vehículo de combustión tradicional está sujeto a un IVA del 19%, los vehículos eléctricos mantienen un IVA reducido del 5%.

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Además, gracias a las gestiones con el Ministerio de Comercio y la DIAN, se ha ratificado el arancel del 0% para la importación de estos automotores, eliminando uno de los mayores sobrecostos en la cadena logística.

Beneficios tributarios y operativos para 2026

Para los propietarios, los beneficios no terminan en el concesionario. El plan contempla incentivos operativos que impactan directamente el bolsillo y la calidad de vida:

  • Exención de Pico y Placa: Los vehículos eléctricos gozan de circulación libre total en todas las ciudades del país, incluyendo jornadas ambientales y días sin carro.
  • Impuesto Vehicular Reducido: El impuesto anual de rodamiento está limitado por ley a un máximo del 1% del valor comercial. En ciudades como Bogotá, existen descuentos adicionales de hasta el 60% durante los primeros años tras la matrícula.
  • Deducción de Renta: Uno de los anuncios más importantes es la aclaración del Concepto DIAN No. 13853, que permite a personas naturales y jurídicas deducir hasta el 50% del valor del vehículo en su declaración de renta, diferible hasta por 15 años.
  • Seguros y Mantenimiento: Los propietarios recibirán un 10% de descuento en el SOAT y un 30% en la Revisión Tecnomecánica, reconociendo la baja emisión de contaminantes.
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El Ministerio de Transporte también ha abierto convocatorias específicas para el sector transporte. Destaca el programa para taxistas, que ofrece incentivos de hasta $42 millones de pesos para reemplazar vehículos de combustión por eléctricos.

Asimismo, el plan incluye apoyos de hasta el 90% para la instalación de infraestructura de carga residencial y empresarial, asegurando que la autonomía no sea una barrera.

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