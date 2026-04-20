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"Esto fue la gota que derramó el vaso": esposa de Juanda Caribe rompió el silencio y arremetió contra él

La pareja de Juanda Caribe habló de una segunda oportunidad que no fue aprovechada.

Foto: Canal RCN.

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abril 20 de 2026
11:45 a. m.
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En el momento en el que Juanda Caribe ingresó a La Casa de los Famosos Colombia 2026, tenía el apoyo de Sheila Gándara, su pareja y madre de su hija.

De hecho, durante la primera discusión con Alexa Torrex, ella se pronunció en Instagram defendiendo al creador de contenido y manifestando que no dudaba de la persona que era.

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Sin embargo, con el paso del tiempo, en redes sociales se comenzaron a filtrar unas fotografías en las que, presuntamente, Juanda Caribe había sido infiel antes de ingresar a La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Además, en los últimos días, el creador de contenido ha coqueteado con Mariana Zapata y Sheila Gándara se ha percatado de lo sucedido.

En medio de esa coyuntura, la también creadora de contenido y empresaria rompió el silencio y emitió un duro mensaje en su cuenta de Instagram. ¿Qué dijo exactamente?

Este fue el mensaje en el que Sheila Gándara arremetió contra Juanda Caribe, de La Casa de los Famosos Colombia 2026

En una historia de Instagram, Sheila Gándara indicó que le dio una segunda oportunidad a Juanda Caribe, pero que él no la aprovechó.

"Me cuesta creer el nivel de cinismo. Yo no acepto faltas de respeto y nunca lo he hecho. Que hoy quiera acomodar todo a su favor es increíble. Cuando lo apoyé fue porque confié. Le di una segunda oportunidad que él me pidió y que claramente no valoró", planteó Sheila Gándara.

"Si él se aprovechó de mi inocencia y de mi falta de experiencia en la relación para hacerme creer que todo estaba bien, eso no me hace mala persona; lo define a él. Más aún cuando es alguien que me lleva ocho años. Pero claro, todo se lo aplauden. ¿Hasta dónde va a llegar este señor? Porque lo que ha demostrado es ser ejemplo de nada. Guardé silencio por respeto, pero ya no le debo nada a nadie. Y sí, estoy cansada de callar. Eso fue la gota que derramó el vaso. Que Dios tenga misericordia de él", agregó.

Sheila Gándara también habló de su embarazo: ¿qué dijo?

En una segunda historia de Instagram, Sheila Gándara les contó a sus seguidores que tuvo un embarazo riesgoso.

Esposa de Juanda Caribe no se guardó nada y volvió a mencionarlo en un mensaje: esto dijo
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"¿Por qué no dice que mi embarazo de alto riesgo lo provocó él? Eso sí no lo dice. Ahí está el amor que tanto dice tener", puntualizó la creadora de contenido.

"Porque bastante que se llenó la boca diciendo en cámaras lo bien que se había portado", concluyó.

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