Dos mujeres fueron capturadas tras ser sorprendidas agrediendo físicamente a una guarda de Transmilenio

Una situación de intolerancia terminó en una captura dentro de una estación de Transmilenio, luego de que dos mujeres fueran sorprendidas, según la Policía, agrediendo físicamente a una guarda de seguridad del sistema.

El episodio ocurrió en la estación Avenida Chile, en la localidad de Barrios Unidos, donde uniformados del Grupo de Transporte Masivo acudieron tras escuchar voces de auxilio durante una alteración del orden público.

¿Qué ocurrió dentro de la estación?

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los policías llegaron al punto y encontraron a las dos mujeres mientras presuntamente golpeaban a la trabajadora de seguridad.

La situación se habría originado después de que la guarda interviniera ante una presunta evasión del pago del pasaje.

La reacción de los uniformados permitió controlar el incidente y detener en flagrancia a las dos ciudadanas, quienes quedaron señaladas por el presunto delito de lesiones personales.

¿Qué pasó con las dos mujeres?

Una vez fueron detenidas, los uniformados les informaron sus derechos como personas capturadas y posteriormente fueron trasladadas para quedar a disposición de la autoridad competente.

Será la justicia la encargada de determinar su situación jurídica y establecer las responsabilidades correspondientes por los hechos ocurridos dentro de la estación.

Cabe mencionar que, según la institución, en lo corrido del año se han realizado 1.498 capturas en flagrancia por diferentes delitos.