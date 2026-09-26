Peligroso huracán se aproxima a México: ¿cuándo tocará tierra y qué estados afectará?

El huracán Polo, que alcanzó nuevamente la categoría 5, continúa desplazándose sobre el Pacífico mexicano mientras avanza hacia Baja California Sur, donde se espera que toque tierra el lunes.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó este sábado que el sistema se encontraba aproximadamente a 685 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes y a unos 610 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas.

Polo avanzaba hacia el oeste-noroeste a unos 16 kilómetros por hora y registraba vientos máximos sostenidos de 260 km/h, de acuerdo con el reporte de las 5:00 de la mañana.

Polo, peligroso huracán de categoría 5, se aproxima a México

Aunque el huracán se alejó temporalmente de la costa del Pacífico mexicano, su trayectoria prevista lo llevaría nuevamente hacia territorio mexicano.

El NHC mantiene una vigilancia de huracán para parte de Baja California Sur y prevé que Polo llegue a la península como un poderoso huracán durante el lunes.

Las condiciones podrían complicarse especialmente en zonas costeras, donde se esperan fuertes lluvias, oleaje elevado y corrientes de resaca.

Lluvias podrían provocar inundaciones y deslizamientos

Uno de los principales riesgos asociados con el paso de Polo son las precipitaciones. El pronóstico contempla acumulaciones de 4 a 8 pulgadas de lluvia, con máximos de hasta 10 pulgadas en algunas zonas de Baja California Sur.

Estos volúmenes podrían generar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra potencialmente mortales, especialmente en áreas vulnerables.

Costa mexicana tiene restricciones por el fuerte oleaje

Los efectos de Polo ya se han sentido en diferentes puntos de la costa mexicana. En San José del Cabo, por ejemplo, las autoridades restringieron el acceso a una playa debido al fuerte oleaje y las condiciones peligrosas del mar.

Además, durante la semana las lluvias y los vientos asociados al huracán llevaron a realizar evacuaciones, cerrar puertos y suspender clases en algunas zonas del país.