Resultado Super Astro Luna hoy, 26 de septiembre: número y signo ganador del sorteo

Hay un instante de la noche en el que todavía nadie conoce las cifras ganadoras, pero las decisiones de los jugadores ya terminaron.

No ha comenzado la extracción y tampoco existe un número que celebrar. Sin embargo, las apuestas destinadas a esa jornada dejan de recibirse y lo que cada persona registró queda definitivamente en manos del azar.

Ese pequeño intervalo entre el cierre de las apuestas y la aparición del resultado será nuevamente protagonista este 26 de septiembre en el Super Astro Luna.

A diferencia de lunes a viernes, la edición nocturna de los sábados se realiza a las 10:42 p.m. Antes de esa hora, las jugadas correspondientes al sorteo tendrán que haber quedado registradas.

¿Será que usted fue uno de los ganadores en el más reciente Super Astro Luna? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 25 de septiembre de 2026

Los apostadores tuvieron la esperanza de obtener un ingreso extra mediante el Super Astro Luna y algunos lo lograron.

La combinación ganadora fue la siguiente:

Número: XXXX.

Signo: XXXX.

La dinámica exige escoger una combinación de cuatro cifras acompañada por un signo zodiacal. Una vez registrada correctamente la jugada, el tiquete se convierte en el comprobante de la apuesta realizada.

Sin embargo, existe un límite que cobra especial importancia para quienes acostumbran jugar durante los últimos minutos.

El reglamento establece un cierre previo a la realización del sorteo. Eso significa que llegar exactamente a la hora de la extracción no equivale a estar a tiempo para participar.

El momento en que ya no se puede cambiar la jugada en el Super Astro Luna

Antes del cierre todavía existen posibilidades: escoger otra combinación, modificar el signo antes de registrar la apuesta o simplemente decidir no jugar.

Después, esas alternativas desaparecen. El Sistema Central del Juego únicamente puede registrar apuestas hasta 15 minutos antes de la hora definida para el sorteo. Por esa razón, el cierre funciona como una frontera entre dos momentos completamente diferentes.

De un lado quedan las elecciones de los jugadores, pero del otro comienza la espera.

Este contenido fue creado con la ayuda de una inteligencia artificial y revisado por un periodista.