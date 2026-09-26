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ONU se pronunció por la muerte de Donovan Balanta bajo custodia policial

A través de su cuenta de X, la organización señaló que la seguridad de las personas privadas de la libertad es responsabilidad del Estado, que debe garantizar su vida y su integridad personal.

Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 26 de 2026
09:11 p. m.
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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación por la muerte de Donovan Balanta, un hombre afrodescendiente de 34 años, quien falleció mientras se encontraba bajo custodia policial el pasado 21 de septiembre.

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ONU se pronuncia por presunto asesinato de un hombre a manos de la Policía

A través de su cuenta de X, la organización señaló que la seguridad de las personas privadas de la libertad es responsabilidad del Estado, que debe garantizar su vida y su integridad personal.

La ONU hizo referencia a la Observación General 36 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que establece obligaciones relacionadas con la protección del derecho a la vida de las personas que se encuentran bajo custodia de las autoridades.

En su pronunciamiento, Naciones Unidas también hizo un llamado a las autoridades para que apliquen los estándares internacionales relacionados con el uso de la fuerza.

Pidió tener en cuenta los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego y el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley.

La organización señaló que estos estándares deben ser considerados por las autoridades competentes en situaciones que involucren el uso de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

ONU pide adelantar investigación

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Además, la ONU exigió que en el caso de Balanta se adelante una investigación exhaustiva por parte de la justicia, con el propósito de establecer qué ocurrió y determinar las responsabilidades correspondientes.

Así fue el ataque en el que murió Donovan Balanta

Donovan Balanta Paz murió después de un procedimiento policial ocurrido el 20 de septiembre en el sector de Caracolí, en Ciudad Bolívar. Tras el hecho, siete uniformados de la Policía Metropolitana de Soacha fueron apartados de sus funciones mientras avanzan las investigaciones.

El caso tomó mayor relevancia luego de que se difundieran imágenes del procedimiento en las que, según denuncias de familiares, se observa a varios policías golpeando a Balanta cuando ya se encontraba reducido.

También se han señalado presuntos golpes, el uso de una descarga eléctrica y otras actuaciones que deberán ser esclarecidas por las autoridades.

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