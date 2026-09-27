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Contraloría explica qué va a pasar con su concurso de méritos ¿Se canceló?

El órgano de control fiscal explicó por qué fue suspendido el proceso en los primeros días de septiembre.

Contraloría advierte sobre pensiones.
Contraloría advierte sobre pensiones. Foto: Contraloría.

Jorge Leonardo Alzate

septiembre 27 de 2026
07:34 a. m.
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Frente a las dudas de quienes aplicaron al concurso de méritos 2024 – 2026 de la Contraloría General de la República, el máximo órgano de control fiscal explicó en redes sociales a qué se debe su suspensión:

"Comprendemos las inquietudes de quienes han participado durante meses en este proceso. Por eso, queremos explicar algunos puntos clave sobre la decisión y lo que sigue en el proceso".

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¿Por qué fue suspendido el concurso de méritos 2024 – 2026 de la Contraloría?

De acuerdo con la Contraloría, su concurso de méritos 2024 – 2026 fue suspendido de manera temporal, en cumplimiento del Decreto Legislativo 1384 de 2026, que establece "medidas transitorias en materia de función administrativa, empleo público y gestión institucional".

Fue expedido tras el sismo de magnitud 7,4 registrado en San José del Palmar, Chocó, para "garantizar la continuidad de la administración pública y facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios del Estado" en medio de la emergencia social, económica y ecológica por el sismo.

Un escenario en el que, según las autoridades, es necesario "preservar la igualdad material, la igualdad de oportunidades y el acceso al empleo público con fundamento en el mérito de las personas afectadas por la calamidad".

Es así que fueron suspendidos, de manera temporal y hasta el 31 de diciembre de 2026, los procesos de selección y concursos de méritos, para permitir a quienes participan y se vieron afectados por el sismo, reponerse y resolver aquello que podría distraerlos del proceso.

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¿Qué pasará con el proceso de selección y qué etapas faltan para concluir el concurso de méritos?

La Contraloría fue enfática en que el concurso "no se canceló, quedó aplazado" y una vez se reanude, el proceso no empezará de cero. Se retomará desde la etapa en la que se encontraba, con un nuevo cronograma en el que trabajan el organismo junto a la Universidad de Antioquia.

En el concurso aún falta resolver reclamaciones, publicar los resultados definitivos, consolidar los resultados finales y conformar las listas de elegibles.

Toda la información sobre el concurso será publicada en los canales oficiales de la Contraloría, tan pronto como sea aprobada por el Consejo Superior de Carrera Administrativa.

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