Horóscopo de hoy: domingo 27 de septiembre de 2026
Este domingo 27 de septiembre, será un buen día para descansar, recuperar fuerzas, poner en orden las emociones y pensar en las prioridades para las próximas semanas.
Noticias RCN
07:00 a. m.
La familia, la pareja y los vínculos cercanos tendrán protagonismo, especialmente a través de conversaciones sinceras y momentos de compañía.
También será recomendable evitar cargar con problemas ajenos, bajar el ritmo y dejar espacio para actividades que generen bienestar y claridad mental.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
El cuerpo te pedirá un ritmo más tranquilo. Aprovecha para descansar, ordenar tu espacio y recuperar energía. En el amor, una conversación sincera podría aclarar algo que venías interpretando de manera equivocada. Si estás soltero, no descartes una conexión que comienza de forma amistosa.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Evita asumir responsabilidades que realmente corresponden a otras personas. Tu disposición para ayudar es positiva, pero también necesitas establecer límites. Una actividad tranquila, como cocinar, caminar o compartir con la familia, puede convertirse en el mejor plan del día.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
No todo tendrá que resolverse inmediatamente. Algunas respuestas llegarán cuando dejes de buscar explicaciones a cada detalle. En asuntos amorosos, procura escuchar antes de sacar conclusiones. Una invitación improvisada podría terminar siendo uno de los mejores momentos del fin de semana.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Una sensación de nostalgia podría acompañarte durante algunas horas, pero también servirá para reconocer cuánto has avanzado. Busca actividades que te permitan desconectarte de las preocupaciones. En pareja, será un buen día para recuperar cercanía mediante pequeños detalles.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Necesitarás bajar un poco el ritmo. No conviertas cada conversación en una competencia por demostrar quién tiene la razón. Si permites que los demás expresen sus puntos de vista, podrías descubrir información útil. Una actividad creativa te ayudará a renovar el ánimo.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Dedica tiempo a algo que disfrutes sin sentir que tienes que ser productivo todo el tiempo. En el amor, una conversación tranquila podría fortalecer una relación que venía atravesando cierta distancia. Quienes estén solteros podrían sentir interés por alguien de personalidad muy diferente a la propia.
Libra (23 septiembre – 22 de octubre)
Tu círculo cercano tendrá gran protagonismo. Una reunión, visita o conversación espontánea podría dejarte una reflexión importante. En asuntos económicos, procura no gastar únicamente por complacer a otras personas. Priorizar tus propios planes también será necesario.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Podrías sentir la necesidad de alejarte temporalmente de ciertas personas para recuperar tranquilidad. Ese espacio será positivo siempre que no lo utilices para evadir conversaciones necesarias. Buen momento para planificar octubre y definir nuevas prioridades económicas.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Algunas decisiones relacionadas con el futuro podrían ocupar tu mente. No necesitas tener todas las respuestas todavía. Hablar con alguien de confianza puede ayudarte a observar posibilidades que no habías considerado. En pareja será importante respetar los espacios individuales.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
La familia o las relaciones afectivas reclamarán mayor presencia. Una persona cercana podría necesitar más compañía que consejos. Escuchar será suficiente. En temas personales, comenzarás a sentir más claridad respecto a una decisión que llevas varias semanas evaluando.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Será conveniente reducir el uso de pantallas y buscar actividades que realmente permitan descansar la mente. Una caminata, música o tiempo al aire libre podría ayudarte a recuperar equilibrio. También podrías recibir un mensaje inesperado de alguien que no veías desde hace tiempo.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
El descanso será fundamental. No cargues con problemas ajenos como si fueran propios. En asuntos sentimentales, podría producirse un acercamiento importante o una confesión que cambie la dinámica con alguien. Cierra el fin de semana pensando en lo que quieres priorizar durante las próximas semanas.
Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.