CANAL RCN
Tendencias

Horóscopo de hoy: domingo 27 de septiembre de 2026

Este domingo 27 de septiembre, será un buen día para descansar, recuperar fuerzas, poner en orden las emociones y pensar en las prioridades para las próximas semanas.

Foto: Diseñado con Magnific.
Foto: Diseñado con Magnific.

Noticias RCN

septiembre 27 de 2026
07:00 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La familia, la pareja y los vínculos cercanos tendrán protagonismo, especialmente a través de conversaciones sinceras y momentos de compañía.

También será recomendable evitar cargar con problemas ajenos, bajar el ritmo y dejar espacio para actividades que generen bienestar y claridad mental.

Policía viral por cantar en la calle hará parte del ‘Volveremos Fest’ impulsado por Jhonny Rivera
RELACIONADO

Policía viral por cantar en la calle hará parte del ‘Volveremos Fest’ impulsado por Jhonny Rivera

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

El cuerpo te pedirá un ritmo más tranquilo. Aprovecha para descansar, ordenar tu espacio y recuperar energía. En el amor, una conversación sincera podría aclarar algo que venías interpretando de manera equivocada. Si estás soltero, no descartes una conexión que comienza de forma amistosa.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Evita asumir responsabilidades que realmente corresponden a otras personas. Tu disposición para ayudar es positiva, pero también necesitas establecer límites. Una actividad tranquila, como cocinar, caminar o compartir con la familia, puede convertirse en el mejor plan del día.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

No todo tendrá que resolverse inmediatamente. Algunas respuestas llegarán cuando dejes de buscar explicaciones a cada detalle. En asuntos amorosos, procura escuchar antes de sacar conclusiones. Una invitación improvisada podría terminar siendo uno de los mejores momentos del fin de semana.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Una sensación de nostalgia podría acompañarte durante algunas horas, pero también servirá para reconocer cuánto has avanzado. Busca actividades que te permitan desconectarte de las preocupaciones. En pareja, será un buen día para recuperar cercanía mediante pequeños detalles.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Necesitarás bajar un poco el ritmo. No conviertas cada conversación en una competencia por demostrar quién tiene la razón. Si permites que los demás expresen sus puntos de vista, podrías descubrir información útil. Una actividad creativa te ayudará a renovar el ánimo.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Dedica tiempo a algo que disfrutes sin sentir que tienes que ser productivo todo el tiempo. En el amor, una conversación tranquila podría fortalecer una relación que venía atravesando cierta distancia. Quienes estén solteros podrían sentir interés por alguien de personalidad muy diferente a la propia.

Libra (23 septiembre – 22 de octubre)

Tu círculo cercano tendrá gran protagonismo. Una reunión, visita o conversación espontánea podría dejarte una reflexión importante. En asuntos económicos, procura no gastar únicamente por complacer a otras personas. Priorizar tus propios planes también será necesario.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Podrías sentir la necesidad de alejarte temporalmente de ciertas personas para recuperar tranquilidad. Ese espacio será positivo siempre que no lo utilices para evadir conversaciones necesarias. Buen momento para planificar octubre y definir nuevas prioridades económicas.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Algunas decisiones relacionadas con el futuro podrían ocupar tu mente. No necesitas tener todas las respuestas todavía. Hablar con alguien de confianza puede ayudarte a observar posibilidades que no habías considerado. En pareja será importante respetar los espacios individuales.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La familia o las relaciones afectivas reclamarán mayor presencia. Una persona cercana podría necesitar más compañía que consejos. Escuchar será suficiente. En temas personales, comenzarás a sentir más claridad respecto a una decisión que llevas varias semanas evaluando.

Meta presentó Muse, nuevas gafas con IA y un dispositivo de realidad virtual que pesa cerca de 100 gramos
RELACIONADO

Meta presentó Muse, nuevas gafas con IA y un dispositivo de realidad virtual que pesa cerca de 100 gramos

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Será conveniente reducir el uso de pantallas y buscar actividades que realmente permitan descansar la mente. Una caminata, música o tiempo al aire libre podría ayudarte a recuperar equilibrio. También podrías recibir un mensaje inesperado de alguien que no veías desde hace tiempo.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

El descanso será fundamental. No cargues con problemas ajenos como si fueran propios. En asuntos sentimentales, podría producirse un acercamiento importante o una confesión que cambie la dinámica con alguien. Cierra el fin de semana pensando en lo que quieres priorizar durante las próximas semanas.

Este contenido cuenta con redacción IA y fue editado por un periodista.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

Las 100 mejores series del siglo: The New York Times entregó su listado

WhatsApp

¿Por qué WhatsApp está bloqueando cuentas y qué pueden hacer los usuarios?

Inteligencia Artificial

Empresas enfrentan un nuevo desafío: cómo gobernar con los agentes de inteligencia artificial

Otras Noticias

Cuidado personal

¿Hacer ejercicio puede mejorar la memoria? Esto pasa en el cerebro

Los investigadores también estudian cómo la actividad física puede modificar el funcionamiento cerebral.

Liga BetPlay

Junior derrotó 2-0 al Medellín y volvió a celebrar en la Liga BetPlay

Junior se impuso 2-0 frente a Independiente Medellín en el Romelio Martínez: vea los goles.

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy, 26 de septiembre: número y signo ganador del sorteo

México

Peligroso huracán se aproxima a México: ¿cuándo tocará tierra y qué estados afectará?

Bogotá

ONU se pronunció por la muerte de Donovan Balanta bajo custodia policial