Reportan detonación de un explosivo en vía férrea de Fundación, Magdalena: esto se sabe

Una detonación registrada durante la noche de este sábado 26 de septiembre generó una alerta en Fundación, Magdalena, luego de que un artefacto explosivo fuera activado en un tramo de la vía férrea, en el punto identificado como PK 87+650.

Tras conocer lo ocurrido, las autoridades desplegaron acciones de verificación para establecer las circunstancias de la detonación y determinar la procedencia del artefacto.

¿Dónde ocurrió la detonación?

El explosivo fue detonado en la vía férrea, en jurisdicción de Fundación. La zona es objeto de verificación por parte de las autoridades, que buscan establecer las características del artefacto y las circunstancias en las que se produjo la explosión.

Por ahora, no se ha informado oficialmente quién estaría detrás de la instalación o activación del elemento.

Activan PMU tras detonación de un explosivo en Fundación

Ante la emergencia, la gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, anunció la activación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente, con participación de la Policía Nacional y el Ejército Nacional.

Desde este espacio se realizará seguimiento a la situación y se coordinarán las acciones necesarias mientras avanzan las verificaciones.

La mandataria pidió a los habitantes de Fundación mantener la calma y esperar los reportes oficiales.

Ante la situación registrada esta noche en el municipio de Fundación, hacemos un llamado a la calma y a mantener la tranquilidad. Estamos atentos a la información oficial que entreguen la Policía Nacional y el Ejército Nacional.

¿Hay personas heridas?

Según el reporte preliminar de las autoridades, no se registran personas lesionadas como consecuencia de la detonación. Sin embargo, como medida preventiva, el Hospital San Rafael de Fundación y la ESE Luisa Santiaga Márquez mantienen activados sus protocolos para responder ante cualquier eventualidad.

Por el momento, la Gobernación no ha atribuido la responsabilidad de la detonación a ningún grupo o persona.