Silbidos durante minuto de silencio por víctimas del terremoto en Colombia vs. México

Un momento de homenaje terminó generando polémica antes del partido entre Colombia y México. Previo al inicio del amistoso disputado el sábado 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore, se realizó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del terremoto que afectó a Colombia.

Mientras se desarrollaba el homenaje, se escucharon silbidos desde algunos sectores de las tribunas. El momento quedó registrado en videos publicados posteriormente en redes sociales, donde varios usuarios cuestionaron la actitud de los aficionados.

El terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto dejó cientos de víctimas y afectó diferentes regiones del país.

¿Qué pasó durante el minuto de silencio en Colombia vs. México?

Las imágenes que circulan en redes muestran a los jugadores de ambas selecciones sobre el terreno de juego mientras se realizaba el minuto de silencio.

En medio del homenaje se escucharon silbidos y algunos sonidos provenientes de las graderías, interrumpiendo el ambiente de respeto previsto para recordar a las víctimas.

El hecho generó comentarios entre aficionados colombianos que compartieron los videos y expresaron su rechazo a lo ocurrido.

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El episodio se produjo minutos antes del comienzo del partido, que marcó el regreso de Colombia a la competencia después del Mundial de 2026 y también el estreno de Rafael Márquez como entrenador de México.

¿Cómo terminó el partido entre Colombia y México?

Después del homenaje y del protocolo previo al encuentro, las dos selecciones disputaron un partido que terminó 1-1.

Colombia se puso en ventaja al minuto 8 gracias a Luis Javier Suárez, quien aprovechó un centro de Richard Ríos para marcar de cabeza.

México reaccionó en la segunda parte y encontró el empate al minuto 61 con Gilberto Mora. El juvenil mexicano recibió un balón largo, ingresó al área y, después de dejar en el camino a Jhon Lucumí, sacó un potente remate para vencer a Álvaro Montero.

Así, el partido terminó igualado, pero el resultado quedó acompañado por la polémica que se generó antes del pitazo inicial debido a lo ocurrido durante el minuto de silencio por las víctimas del terremoto en Colombia.