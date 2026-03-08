¿Qué dicen los informes finales de la Contraloría para el nuevo Gobierno?

A escasos cuatro días del cambio de Gobierno, el vicecontralor, Carlos Enrique Silgado, y los contralores delegados sectoriales se reunieron con el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y los ministros designados por Abelardo de la Espriella para dar cierre a las mesas técnicas de articulación entre la Contraloría y el Gobierno entrante.

Tan solo en julio (2026) se realizaron más de 62 mesas y ejercicios para la entrega de diagnósticos; advertencias en los sectores de economía, salud, educación, infraestructura y recursos para emergencias, e información de relevancia, que servirá como insumo para el Gobierno entrante.

Finalizado este proceso, Silgado señaló que, "hoy, podemos decir que el Gobierno entrante tiene un diagnóstico técnico, totalmente objetivo y confiable, producto del ejercicio realizado por el órgano de control. Es una misión constitucional y no tiene ninguna connotación política. Es un insumo técnico, en aras de que el Gobierno entrante pueda hacer lo mejor posible, en beneficio de los más de 50 millones de colombianos".

Los dos últimos informes de la Contraloría para el Gobierno entrante, previos a la posesión presidencial:

De acuerdo con el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, durante el cierre de mesas técnicas, la Contraloría entregó al Gobierno entrante los últimos dos informes para el denominado empalme anticorrupción que de la Espriella anunció en los primeros días de julio (2026), tras conocer los resultados de segunda vuelta y obtener su credencial como presidente de Colombia para el periodo 2026 – 2030.

En su cuenta de la red social X, antes Twitter, explicó que "estos (dos) informes reúnen el análisis realizado sobre asuntos críticos del Estado y nos permiten tener una visión completa de la situación fiscal, administrativa y de gestión de las entidades públicas".

Conclusiones al cierre de las mesas técnicas de articulación entre el Gobierno entrante y la Contraloría:

Al cierre de las mesas técnicas, el vicepresidente electo advirtió que encontraron "en el sector de transporte una profunda irresponsabilidad, falta de planeación y de ejecución que, en el 2025, llegó a que la ejecución real fuera solo del 13 %".

De otro lado, en el sector de minas y energía, fueron hallados incumplimientos de giro en los subsidios con deudas por "5,6 billones de pesos, 2,9 billones con Air-e. Eso genera riesgo sistémico, en un momento desafiante en materia energética por El Niño. Pero también hay deudas de 1 billón con distribuidoras de energía. El gobierno entrante no tendrá recursos porque solo se ha cumplido el 25 % de las obligaciones de este año en materia de subsidios de energía y gas".

Preocupa, según Restrepo, que se encontrara también "una reforma agraria falsa. Que no se cumplió. La meta cumplida solo al 18 %, cuando se prometieron 1,5 millones de hectáreas. Pero peor aún, lo poco que se entregó se mal entregó".

Y advirtió una "delicadísima evolución de los datos de las finanzas públicas del país, una tronera fiscal de casi 30 billones de pesos en el presupuesto de 2027 y un aumento en el gasto por deuda cuando siguen estancados los gastos de inversión".

Pero no es todo. El lunes, la Contraloría emitió una alerta por obras inconclusas o abandonadas, conocidas como elefantes blancos. Las que pueden ser rescatadas requerirán una inversión de casi 54 billones de pesos y las irrecuperables en infraestructura representan un gasto de casi 241.000 millones.