Cronología del crimen de María Camila Potosí: así se planeó el macabro asesinato que acabó con la vida de ella y su bebé

Lo que inicialmente fue reportado como la desaparición de María Camila Potosí, una joven embarazada de 21 años, terminó convirtiéndose en uno de los casos más aterradores registrados recientemente en el país.

La investigación permitió capturar a cinco personas y reconstruir cómo, presuntamente, se ejecutó un crimen que acabó también con la vida de la pequeña Alahia.

¿Cómo comenzó todo el crimen de María Camila Potosí y su bebé?

Todo comenzó el 16 de julio, cuando María Camila salió de su vivienda en Cali para cumplir una cita. Las cámaras de seguridad registraron el último momento en que fue vista con vida: una mujer llegó en motocicleta, la recogió y ambas se marcharon.

En ese momento nadie imaginaba que ese recorrido sería el último de la joven.

Mientras pasaban las horas sin tener noticias de ella, la preocupación de su familia aumentaba. Las búsquedas comenzaron de inmediato y las redes sociales se llenaron con fotografías de María Camila y llamados para ayudar a encontrarla.

Tres días después, el 19 de julio, la familia tenía preparado un momento completamente distinto.

Amigos y seres queridos se reunirían para celebrar el baby shower de Alahia y entregarle los regalos para la bebé que estaba próxima a nacer. Sin embargo, la celebración nunca ocurrió. En lugar de globos y regalos, la familia organizaba cadenas de oración y jornadas de búsqueda.

¿Cómo fue descubierto el cuerpo de María Camila Potosí?

La incertidumbre terminó el 20 de julio, cuando las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de María Camila, pero la investigación apenas comenzaba.

Dos días después, durante la necropsia practicada por Medicina Legal, los investigadores confirmaron uno de los detalles más estremecedores del caso: la bebé ya no estaba en el vientre de su madre.

La noticia transformó la investigación, y la familia pasó del dolor por la muerte de María Camila a aferrarse a una única esperanza: que Alahia hubiera sobrevivido y permaneciera con vida en algún lugar.

¿Quién es la mujer que llevó a María Camila Potosí en la moto?

Mientras avanzaban las investigaciones, comenzó a tomar fuerza el nombre de Yulieth Angulo.

Según los testimonios conocidos por la familia, María Camila la había conocido apenas dos meses antes en un programa dirigido a mujeres embarazadas, donde recibían ayudas como mercados y acompañamiento.

Con el paso de las semanas, ambas entablaron una relación cercana, pero, de acuerdo con la investigación, detrás de esa aparente amistad se escondía un plan cuidadosamente preparado.

Las autoridades establecieron que Yulieth habría fingido durante meses un embarazo. Incluso realizó una revelación de sexo, mostró ecografías y controles médicos presuntamente alterados y mantenía la imagen de una mujer que esperaba un bebé.

¿Por qué comenzó a despertar sospechas?

Tras la desaparición de María Camila ocurrió un hecho que hoy cobra especial relevancia y es que dos días después de que la joven fuera vista por última vez, Yulieth llegó hasta la casa de la familia Potosí.

Allí aseguró que sí había visto a María Camila, pero afirmó que únicamente la había transportado unas pocas cuadras en motocicleta. Esa versión nunca convenció completamente a los familiares.

Con el paso de los días, las contradicciones comenzaron a aparecer y la investigación tomó un nuevo rumbo cuando la expareja sentimental de Yulieth también decidió acudir ante las autoridades.

¿Cómo lograron capturar a los presuntos responsables del asesinato de María Camila Potosí y la bebé Alahia?

Después de casi dos semanas de investigaciones, la Fiscalía y la Policía anunciaron la captura de cinco personas.

Según las autoridades, Yulieth Angulo sería la autora intelectual del crimen y habría contratado a cuatro hombres para ejecutar el asesinato de María Camila y posteriormente extraer a la bebé.

Uno de los capturados intentaba salir del país cuando fue localizado por las autoridades.

Las diligencias judiciales continuaron mientras los investigadores buscaban responder la pregunta: ¿dónde está Alahia?

¿Cómo encontraron a la bebé Alahia?

La respuesta llegó tras las capturas. Durante los interrogatorios, uno de los procesados entregó información que permitió orientar a los investigadores hacia una zona boscosa de Cali.

Hasta ese lugar llegaron funcionarios del CTI de la Fiscalía, con apoyo de la Policía Nacional.

En medio de la inspección judicial, las autoridades encontraron restos humanos que corresponderían a la pequeña Alahia, a aproximadamente 800 metros del sitio donde días antes había sido encontrado el cuerpo de María Camila.

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Las diligencias de inspección técnica se realizaron en el lugar y posteriormente los restos fueron trasladados al Instituto Nacional de Medicina Legal, donde se adelantan los procedimientos científicos para establecer plenamente su identidad y determinar las circunstancias de su muerte.

De manera preliminar, los investigadores indicaron que la ventana de tiempo de la muerte de la bebé no sería muy distinta a la de su madre.

Las autoridades también señalaron que, por ahora, la principal hipótesis no apunta a una red de trata de bebés, sino a un crimen dirigido específicamente contra María Camila y Alahia.