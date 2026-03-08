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Gianni Infantino estará presente en la posesión de Abelardo de la Espriella

Noticias RCN pudo confirmar que el presidente de la FIFA asistirá a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali.

Gianni Infantino en la posesión de Abelardo de la Espriella.
Gianni Infantino en la posesión de Abelardo de la Espriella. Foto: AFP | Defensores de la Patria.

Noticias RCN

agosto 03 de 2026
03:17 p. m.
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El próximo viernes 7 de agosto, se realizará en la arena USC de la Universidad Santiago de Cali la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella.

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Después de anunciar su deseo de que la ceremonia se llevara a cabo en una guarnición militar y no en el Capitolio Nacional como habitualmente ocurre, finalmente la posesión se dará en la capital del Valle del Cauca.

¿Quiénes vendrán a la posesión?

A medida que se acerca el día, son varias las figuras internacionales quienes han confirmado su asistencia, tales como Felipe VI, rey de España; Javier Milei, presidente de Argentina; Daniel Noboa, presidente de Ecuador, entre otros.

En las últimas horas, se conoció otro invitado que podía llegar a ser inesperado: Gianni Infantino, el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA). Noticias RCN pudo confirmar su asistencia.

La presencia de Infantino se da en medio de un agitado momento para el máximo ente de fútbol. Esto, sin que se cumpla un mes desde que acabó la Copa Mundial que dejó a España como el país campeón por segunda ocasión (la primera había sido en 2010).

¿Tambalea la continuidad de Infantino como presidente de la FIFA?

Hace pocos días, presentó el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), con el que se abría la posibilidad a la inversión privada para la gestión comercial de las principales competiciones, tales como el Mundial. En el planeta, se consideró como una forma de privatizar el torneo más importante.

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Infantino presentó la propuesta y el mundo del deporte se opuso. Confederaciones como la UEFA anunciaron su rechazo e incluso alertaron que, si el proyecto tomaba forma, sus países no iban a hacer parte de los torneos que organizara la FIFA.

Al final, el plan fue retirado; pero ha puesto en duda la continuidad de Infantino, quien desde febrero de 2016 ha sido el presidente de la FIFA. Esto, después del escándalo con el que concluyó la administración de Joseph Blatter.

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