CANAL RCN
Colombia Video

¿Dónde está el cuerpo de uno de los turistas asesinados en Buenaventura? Había sido dejado en un manglar

La Fiscalía imputará cargos por homicidio y concierto para delinquir a cinco presuntos integrantes de Los Shottas.

Noticias RCN

agosto 03 de 2026
02:49 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Han pasado varios meses desde la desaparición y asesinato de los turistas Nicolás y Alexander Valencia en una playa de Buenaventura, Valle del Cauca.

Aunque cinco personas fueron capturadas por este caso, la familia de una de las víctimas vive con el hecho de que el cuerpo de Nicolás aún no ha sido encontrado.

Cronología del crimen de María Camila Potosí: así se planeó el macabro asesinato de ella y su bebé
RELACIONADO

Cronología del crimen de María Camila Potosí: así se planeó el macabro asesinato de ella y su bebé

Ahora, mientras la investigación da un nuevo paso con la próxima imputación de cargos por homicidio y concierto para delinquir, su madre hace un desesperado llamado para que las autoridades y la comunidad ayuden a localizar los restos de su hijo.

¿Qué avance tuvo la investigación por el crimen de los dos turistas en Buenaventura?

Las autoridades informaron que esta semana la Fiscalía avanzará en el proceso judicial contra cinco personas capturadas por este caso.

Inicialmente, los detenidos fueron judicializados por tráfico y porte ilegal de armas de fuego, pero tras el avance de las investigaciones ahora serán imputados por los delitos de homicidio y concierto para delinquir.

De acuerdo con las autoridades, los procesados serían presuntos integrantes de la estructura criminal Los Shottas, señalada de estar detrás del asesinato de Nicolás y Alexander Valencia.

Familia pide ayuda para localizar el cuerpo de Nicolás Valencia en Buenaventura

Aunque uno de los cuerpos ya fue recuperado por las autoridades, el de Nicolás Valencia continúa desaparecido.

Video reveló el inquietante método con el que apartamenteros eligen qué viviendas robar en Bogotá
RELACIONADO

Video reveló el inquietante método con el que apartamenteros eligen qué viviendas robar en Bogotá

Según el testimonio conocido por la familia, uno de los capturados aseguró que tanto Nicolás como su padre fueron abandonados sin vida en un manglar. Sin embargo, durante las labores de búsqueda únicamente fue hallado uno de los cadáveres.

Esa situación mantiene a sus familiares en una dolorosa incertidumbre, pues no han podido despedirse de él ni darle sepultura. Así lo expresó la madre de Nicolás:

Uno de los capturados dijo que habían dejado los dos cuerpos sin vida en un manglar, que ambos habían quedado en ese lugar. Pero entonces en ese lugar se encontró un solo cuerpo y el otro no. El llamado que yo le hago a las autoridades y también a la gente de Buenaventura es que, por favor, me ayuden, que tengan en cuenta que hay una madre, una familia destrozada que está esperando sin noticias.

¿Quiénes estarían detrás del doble homicidio?

Entre los cinco capturados figura alias Cheo, señalado de ser uno de los integrantes de mayor relevancia dentro del grupo delincuencial Los Shottas.

Localizaron al conductor que protagonizó la insólita maniobra sobre un puente peatonal en Bogotá: esto se sabe
RELACIONADO

Localizaron al conductor que protagonizó la insólita maniobra sobre un puente peatonal en Bogotá: esto se sabe

De acuerdo con la investigación, este hombre habría coordinado y dado las órdenes para ejecutar el plan criminal que terminó con la desaparición y posterior asesinato de los dos turistas.

Mientras continúa el proceso judicial para esclarecer completamente lo ocurrido, la prioridad para la familia de Nicolás sigue siendo una sola: encontrar su cuerpo y poder despedirlo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Atlántico

Capturan a los sospechosos de asesinar a una bebé de dos años en Atlántico

Cundinamarca

Mujer de 32 años fue asesinada por error en Facatativá: esto fue lo que ocurrió

Cúcuta

Imágenes inéditas muestran quién escoltó el camión bomba del atentado en Cúcuta

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 3 de agosto de 2026

Quedaron definidos los nuevos ganadores tras el sorteo del Super Astro Sol de hoy 3 de agosto. Descubra aquí el resultado exacto.

OMS

OMS ofrece recomendaciones ante las olas de calor registradas en varias regiones

La sobrecarga calórica corresponde a una de las causas de defunción relacionada con el clima.

Millonarios

Millonarios sorprende con un fichaje brasileño que ya conoce Bustos

Conciertos

Vive Claro Music Hall en Bogotá: capacidad, ubicación y conciertos

África

Jóvenes sudaneses denunciaron cruel entrenamiento para la guerra por presuntos mercenarios colombianos