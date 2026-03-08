¿Dónde está el cuerpo de uno de los turistas asesinados en Buenaventura? Había sido dejado en un manglar

Han pasado varios meses desde la desaparición y asesinato de los turistas Nicolás y Alexander Valencia en una playa de Buenaventura, Valle del Cauca.

Aunque cinco personas fueron capturadas por este caso, la familia de una de las víctimas vive con el hecho de que el cuerpo de Nicolás aún no ha sido encontrado.

Ahora, mientras la investigación da un nuevo paso con la próxima imputación de cargos por homicidio y concierto para delinquir, su madre hace un desesperado llamado para que las autoridades y la comunidad ayuden a localizar los restos de su hijo.

¿Qué avance tuvo la investigación por el crimen de los dos turistas en Buenaventura?

Las autoridades informaron que esta semana la Fiscalía avanzará en el proceso judicial contra cinco personas capturadas por este caso.

Inicialmente, los detenidos fueron judicializados por tráfico y porte ilegal de armas de fuego, pero tras el avance de las investigaciones ahora serán imputados por los delitos de homicidio y concierto para delinquir.

De acuerdo con las autoridades, los procesados serían presuntos integrantes de la estructura criminal Los Shottas, señalada de estar detrás del asesinato de Nicolás y Alexander Valencia.

Familia pide ayuda para localizar el cuerpo de Nicolás Valencia en Buenaventura

Aunque uno de los cuerpos ya fue recuperado por las autoridades, el de Nicolás Valencia continúa desaparecido.

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Según el testimonio conocido por la familia, uno de los capturados aseguró que tanto Nicolás como su padre fueron abandonados sin vida en un manglar. Sin embargo, durante las labores de búsqueda únicamente fue hallado uno de los cadáveres.

Esa situación mantiene a sus familiares en una dolorosa incertidumbre, pues no han podido despedirse de él ni darle sepultura. Así lo expresó la madre de Nicolás:

Uno de los capturados dijo que habían dejado los dos cuerpos sin vida en un manglar, que ambos habían quedado en ese lugar. Pero entonces en ese lugar se encontró un solo cuerpo y el otro no. El llamado que yo le hago a las autoridades y también a la gente de Buenaventura es que, por favor, me ayuden, que tengan en cuenta que hay una madre, una familia destrozada que está esperando sin noticias.

¿Quiénes estarían detrás del doble homicidio?

Entre los cinco capturados figura alias Cheo, señalado de ser uno de los integrantes de mayor relevancia dentro del grupo delincuencial Los Shottas.

De acuerdo con la investigación, este hombre habría coordinado y dado las órdenes para ejecutar el plan criminal que terminó con la desaparición y posterior asesinato de los dos turistas.

Mientras continúa el proceso judicial para esclarecer completamente lo ocurrido, la prioridad para la familia de Nicolás sigue siendo una sola: encontrar su cuerpo y poder despedirlo.