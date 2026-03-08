Resultado del Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 3 de agosto de 2026

Al concluir una edición del Super Astro Sol, ya no existen varias respuestas posibles, sino una sola combinación que resume el desenlace del juego. Ese resultado se convierte en la referencia oficial del sorteo realizado durante la jornada y es el dato que identifica la edición correspondiente a la fecha.

Este 3 de agosto de 2026, la modalidad llevó a cabo un nuevo sorteo y confirmó la combinación oficial del día. Como es habitual, el desenlace quedó conformado por cuatro cifras y un signo zodiacal, dos elementos que hacen parte de la estructura propia del Super Astro Sol.

Una de las particularidades de esta modalidad es que el resultado no se limita a una secuencia numérica. El signo zodiacal forma parte de la combinación oficial y complementa la información anunciada al finalizar el sorteo, por lo que ambos componentes deben revisarse de manera conjunta.

Cada jornada genera una combinación diferente que identifica exclusivamente esa edición. De esta manera, el resultado correspondiente al 3 de agosto de 2026 representa únicamente el desenlace del sorteo realizado este lunes y pasa a ser la referencia oficial de la fecha.

¿Quiénes fueron los ganadores tras el sorteo del Super Astro Sol de este 3 de agosto de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 3 de agosto de 2026

Los apostadores se conectaron con el sorteo del Super Astro Sol a las 4:00 de la tarde y se emocionaron al máximo.

La combinación ganadora fue:

Número: XXXX.

Signo: XXXX.

La edición de este lunes ya tiene un desenlace oficial en el Super Astro Sol

Con la publicación de la combinación queda oficialmente definida la jornada del 3 de agosto de 2026. Las cifras y el signo zodiacal anunciados representan el resultado del sorteo de este lunes y serán la referencia para quienes consulten esta edición del Super Astro Sol.

En la siguiente jornada se realizará un nuevo sorteo con una combinación completamente distinta. Mientras tanto, el resultado divulgado hoy permanecerá asociado exclusivamente a esta edición, identificando el desenlace oficial del primer lunes completo de agosto.