CANAL RCN
Colombia

Revelan que importante obra en Bogotá presenta serios retrasos: ¿De cuál se trata?

La Contraloría de Bogotá recorrió la obra e hizo un balance sobre los avances.

Obras en la avenida 68.
Obras en la avenida 68. Foto: Contraloría de Bogotá.

Noticias RCN

agosto 26 de 2025
02:41 p. m.
Las autoridades hicieron un recorrido por una de las obras más importantes que se adelanta en Bogotá: la avenida 68.

El pasado 20 de agosto, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) entregó detalles sobre los avances en la obra. La troncal de la avenida 68 consta de 17.07 kilómetros y está dividida en nueve grupos.

A nivel general, el avance se acercó al 70%. En el grupo 1, el IDU precisó que con corte al 28 de julio, había llegado al 63%. En esta parte de las obras, las personas que estén en la avenida Primero de Mayo podrán conectarse con las futuras troncales de Transmilenio y del Metro.

Avances en la avenida 68

El grupo 2 inicia en la calle 18 sur y superó el 70% de los avances. El resto de los grupos están por encima del 50%.

Dada la importancia de esta troncal, el contralor Julián Mauricio Ruiz hizo el recorrido acompañado de Orlando Molano, director del IDU. El propósito fue, por un lado, corroborar los avances en los grupos, así como evidenciar el estado de las obras.

La Contraloría revisó el carril de la calle 100 entre carreras 47 y 49 y el puente de la avenida Suba. Esta zona hace parte del grupo 8. Al momento de inspeccionar estas obras, se encontraron retrasos del 21.3%.

¿Qué encontró la Contraloría?

Por causa de ello, el contratista del grupo 8 es objeto de dos procesos sancionatorios por siete mil millones de pesos. Otro grupo que preocupó a la entidad es el 5, en el cual ya se impuso una sanción de 2.500 millones de pesos.

Cifras de la Contraloría indican que son tres los grupos de la avenida 68 los que tienen atrasos. En los planes iniciales, la troncal debía entregarse este año, pero en realidad está proyectado para el tercer trimestre de 2027.

