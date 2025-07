Mamá de Tatiana Hernández rompió el silencio y lanzó fuertes reproches: esto dijo

La familia de Tatiana Hernández, estudiante de medicina que estuvo en Cartagena, no ha perdido la fe en encontrarla sana y salva. La joven estaba realizando sus prácticas profesionales.

Son varios los meses que cumplió Hernández desaparecida. Recientemente, el apoderado de la familia, Iván Cancino, aseguró que la familia ha recibido llamadas extorsivas.

El pasado 9 de julio, incluso, se recibió una llamada en la que se aseguraba que el Hospital Naval de la capital de Bolívar tendría relación con el caso. Al parecer, la joven de 23 años era consciente de las irregularidades que presuntamente se cometían al interior.

La mamá, Lucy Díaz, estuvo presente en el Concejo de Cartagena durante la sesión del 24 de julio.

102 días después de la desaparición, sigue la incertidumbre en saber qué pasó con la joven. Díaz aseguró que su hija está viva.

Desafortunadamente por las cámaras de seguridad que no funcionaban en el sector donde fue vista mi hija por última vez en un video que hicieron por la avenida Santander; no he podido llegar a su paradero.