"Hay alguien ahí con vida": así fueron los minutos de angustia de un joven atrapado en Quibdó

El barrio Medrano fue uno de los sectores más golpeados por el terremoto que sacudió a Quibdó el pasado 10 de agosto. Varias edificaciones resultaron seriamente afectadas y algunas terminaron completamente destruidas.

Entre las estructuras que sufrieron daños se encuentra el colegio Carrasquilla, ubicado a pocos metros del lugar donde colapsó un edificio de cuatro pisos que terminó convertido en escombros.

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En esa construcción se encontraban varias personas cuando ocurrió el movimiento telúrico. Entre ellas estaba Mateo Valencia, un niño de seis años que murió tras el desplome de la edificación. También estaban una mujer que se encargaba de cuidarlo y Diego Fernando, su primo, de 17 años.

Diego sobrevivió al derrumbe, pero quedó atrapado bajo los restos de la estructura y sufrió graves heridas. Ahora, mientras continúa su recuperación en una vivienda temporal, reconstruye aquellos minutos de angustia que, pese al paso de los días, permanecen intactos en su memoria.

¿Qué estaba haciendo Diego cuando comenzó el terremoto?

Diego contó que se estaba hospedando en la casa de una tía. Su presencia allí se dio por una situación particular: el día anterior habían sufrido un accidente de tránsito luego de que se pinchara una de las llantas del vehículo y su hermana terminara en el hospital.

Cuando comenzó el terremoto, Diego intentó alertar rápidamente a los familiares que estaban dentro de la vivienda para intentar salir. Sin embargo, no lograron evacuar a tiempo.

El joven recordó que terminaron en las escaleras. Él iba atrás mientras una niña estaba adelante, pues pensaban que de esa manera ella tendría mayores posibilidades de salir primero. Entonces ocurrió el colapso.

Desde el momento que se derrumbó el piso yo ya cerré los ojos esperando lo peor.

Cuando intentó abrirlos nuevamente, se encontró atrapado. Un escombro le impedía abrir el ojo izquierdo, mientras que el derecho estaba cubierto de polvo.

Diego quedó atrapado entre escombros y sin saber qué había pasado

Los minutos siguientes fueron de incertidumbre. Diego permanecía consciente mientras estaba atrapado bajo los restos de la edificación.

Aunque podía escuchar algunos sonidos, eran muy débiles. Entre lo poco que alcanzaba a distinguir estaba la voz de la niñera, quien, al igual que él, permanecía entre los escombros.

Lo único que podía escuchar era a la niñera, que ella y yo estábamos rezando.

El joven también sabía que había otras personas dentro de la vivienda, pero la magnitud del derrumbe hacía difícil saber qué había ocurrido con cada una de ellas. Entre las víctimas estaba su primo Mateo, de apenas seis años.

¿Cómo fue el rescate de Diego?

El rescate comenzó cuando los equipos lograron detectar que había una persona con vida entre los escombros.

Primero soltaron el grito de que hay alguien ahí con vida.

Al escuchar esa expresión, el joven reunió fuerzas y gritó para confirmar que estaba allí y alertar sobre la presencia de la mujer que permanecía atrapada.

Los rescatistas inicialmente contemplaron la posibilidad de abrir un túnel para sacarlo de la estructura. Sin embargo, la operación se complicó debido a la cantidad de elementos que habían caído sobre él.

Diego tenía varios escombros sobre la cabeza. Además, una reja y varias varillas de metal habían terminado sobre su cuerpo, lo que dificultaba todavía más la extracción.

Pese a las condiciones del lugar, finalmente pudieron sacarlo de los restos de la edificación.

¿Qué pasó después de ser rescatado?

Después de ser rescatado, Diego fue llevado al Hospital San Francisco de Asís, en Quibdó, donde permaneció alrededor de tres horas recibiendo atención médica.

Pero la emergencia también había provocado afectaciones en otros servicios. Según relató el joven, durante ese momento se había ido la luz y las condiciones para atender a los heridos eran complejas.

Ante la gravedad de algunas personas afectadas por el terremoto, se tomó la decisión de trasladar a los pacientes que requerían atención especializada hacia diferentes ciudades.Diego fue llevado a Medellín, donde permaneció en una unidad de cuidados intensivos.

¿Cómo está el joven tras un mes del terremoto?

El joven de 17 años continúa recuperándose y permanece temporalmente en una vivienda, debido a que el lugar donde se encontraba el día del terremoto quedó destruido.

Aunque sobrevivió al colapso, Diego enfrenta ahora el proceso de recuperarse de las heridas y, al mismo tiempo, asimilar la pérdida de su pequeño primo.