Juliana Guerrero rompe el silencio tras ser condenada por títulos falsos: “Perdón al país”

El miércoles 9 de septiembre, fue condenada Juliana Guerrero tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía.

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Guerrero aceptó que tuvo dos títulos universitarios tramitados irregularmente para llegar al Viceministerio de las Juventudes, entidad adscrita al Ministerio de la Igualdad en septiembre de 2025.

¿Cómo fue el escándalo de Guerrero?

El país conoció por primera vez a la joven originaria de Cesar durante un Consejo de Ministros el 4 de febrero de 2025. Fue el propio expresidente Gustavo Petro quien la presentó.

Posteriormente, la representante Jennifer Pedraza reveló las irregularidades en su hoja de vida con respecto a los títulos emitidos por la Fundación San José. Resulta que Guerrero no había presentado las pruebas Saber Pro ni mucho menos había cursado el pregrado.

La joven estaba dispuesta a llegar al alto cargo en el gobierno, pero como los títulos fueron anulados, no ocurrió.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Guerrero se comunicó con el secretario general de la Fundación San José para quedar como graduada de Contaduría Pública y tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria sin pasar por las aulas.

Efectivamente, los diplomas fueron expedidos en julio de 2025 con las respectivas irregularidades. Sumado a ello, en su búsqueda por el viceministerio, quedaron cargados en la plataforma SIGEP II de Función Pública.

La carta de Guerrero

Fue en este punto cuando también pretendió inducir al error a los funcionarios responsables de verificar el cumplimiento de los requisitos para el cargo público.

“(Guerrero) sabía de lo fraudulento de los medios que utilizaba para la consecución del fin, tenía pleno conocimiento de la falsedad condensada en tales títulos académicos y actas de grado”, enfatizó la fiscal.

La joven aceptó su responsabilidad y con el preacuerdo la condenaron a 36 meses de prisión (tres años) por el delito de fraude procesal. Aunque no irá a la cárcel.

Por medio de una carta, Guerrero se pronunció tras la decisión: “No estoy aquí para justificarme ni para presentarme como víctima, sino para asumir con humildad las consecuencias de mis decisiones”.

Le pidió perdón al país, a la familia y a los otros jóvenes que la vieron como referente, así como a la Fundación San José. “Espero que mi historia no sea recordada únicamente por mi error, sino también por haber tenido la valentía de reconocerlo, aprender de él y volver a empezar”, concluyó.