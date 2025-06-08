Universidad lanza proyecto que transformaría el proceso de mujeres con cáncer de mama

La Universidad ECCI presentó un proyecto de investigación innovador que propone resignificar el cuerpo y fortalecer la autoestima de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama, a través de la asesoría de imagen.

Esta propuesta académica, desarrollada por el programa de Diseño de Modas, trasciende lo estético para convertirse en una herramienta de bienestar emocional y empoderamiento personal.

‘Asesoría de imagen para mujeres con cáncer de seno’ es el proyecto que nace del reconocimiento del profundo impacto físico, psicológico y social que esta enfermedad tiene sobre la imagen corporal de las pacientes.

El impacto en el cuerpo y autoestima del cáncer de mama en las mujeres

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada ocho mujeres en el mundo será diagnosticada con cáncer de mama a lo largo de su vida, lo que convierte esta iniciativa en una respuesta académica con fuerte dimensión humana.

Durante el tratamiento del cáncer de seno —que puede incluir cirugías como mastectomías, radioterapia, quimioterapia, entre otros— las pacientes enfrentan transformaciones físicas como la pérdida del cabello, resequedad de la piel o cicatrices visibles.

Estas alteraciones, más allá del cuerpo, afectan profundamente la identidad, la autoestima y el bienestar emocional de las mujeres, según explica la docente investigadora Catalina Martínez, líder del proyecto.

Frente a esto, la ECCI propone un enfoque integral en el que la moda no se limita a lo visual, sino que se convierte en un medio para reconstruir el vínculo con el cuerpo.

La moda, cuando se conecta con la psicología, puede ser un acto sanador. Como me siento por dentro, lo reflejo por fuera.

La academia y la moda se fusionan para acompañar a mujeres con cáncer de mama

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de profesionales en psicología, garantizando un espacio seguro y ético para abordar temas sensibles como la autoaceptación, el duelo físico y la resignificación del cuerpo femenino.

A través de talleres prácticos de asesoría de imagen y sesiones de autocuidado, las participantes se reconectan con su reflejo y resignifican su identidad desde el amor propio.

La percepción de la imagen corporal, influida por factores culturales y personales, es clave en este proceso.

Para la ECCI este proyecto es una apuesta por una moda que escuche, acompañe y transforme. Una moda que honra a cada mujer que ha transitado el cáncer de mama y que merece reencontrarse con su belleza desde el respeto, el empoderamiento y la celebración de la vida.