Promesa del fútbol colombiano falleció en accidente antes de firmar con equipo internacional

Un hecho lamentable conmocionó al fútbol colombiano en las últimas horas. El joven Éder Smic Valencia, de tan solo 16 años, perdió la vida en un trágico accidente de tránsito ocurrido el domingo 7 de septiembre de 2025 en el norte del Cauca.

El futbolista, considerado una de las grandes promesas de su generación, se movilizaba en un vehículo que terminó involucrado en un choque múltiple con tres automóviles y una tractomula en la vía que conecta Puerto Tejada con Guachené, en el sector conocido como La Zona Franca.

Valencia iba a firmar con el New York Red Bulls

La próxima semana debía firmar contrato con el New York Red Bulls de la Major League Soccer (MLS), según como manifestó el periodista de Win Sports, Mariano Olsen.

El interés del club estadounidense se remonta a febrero de este año, cuando Éder brilló en la Bulls Cup Sub-16 anotando un gol y mostrando su talento en el campo.

Además, el jugador ya era tenido en cuenta por los procesos juveniles de la Selección Colombia, incluso había participado recientemente en un microciclo de la Sub-16, confirmando su proyección en el balompié nacional e internacional.

Mensajes de despedida y conmoción en el FPC

La Academia Alemana Popayán, equipo en el que militaba el joven, confirmó la noticia con un emotivo comunicado.