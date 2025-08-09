CANAL RCN
Colombia

Promesa del fútbol colombiano falleció en accidente antes de firmar con equipo internacional

Tragedia en el fútbol colombiano: una promesa de 16 años falleció en un accidente de tránsito en el Cauca cuando estaba a punto de firmar con un equipo de la MLS.

Eder Simic Valencia
Foto: Academia Alemana Popayán

Noticias RCN

septiembre 08 de 2025
06:38 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un hecho lamentable conmocionó al fútbol colombiano en las últimas horas. El joven Éder Smic Valencia, de tan solo 16 años, perdió la vida en un trágico accidente de tránsito ocurrido el domingo 7 de septiembre de 2025 en el norte del Cauca.

Selección Colombia Sub-15 Femenina tendrá a dos promesas del fútbol de Funza
RELACIONADO

Selección Colombia Sub-15 Femenina tendrá a dos promesas del fútbol de Funza

El futbolista, considerado una de las grandes promesas de su generación, se movilizaba en un vehículo que terminó involucrado en un choque múltiple con tres automóviles y una tractomula en la vía que conecta Puerto Tejada con Guachené, en el sector conocido como La Zona Franca.

Valencia iba a firmar con el New York Red Bulls

La próxima semana debía firmar contrato con el New York Red Bulls de la Major League Soccer (MLS), según como manifestó el periodista de Win Sports, Mariano Olsen.

El interés del club estadounidense se remonta a febrero de este año, cuando Éder brilló en la Bulls Cup Sub-16 anotando un gol y mostrando su talento en el campo.

El sorprendente regalo que James Rodríguez recibió de la Conmebol antes del duelo con Venezuela
RELACIONADO

El sorprendente regalo que James Rodríguez recibió de la Conmebol antes del duelo con Venezuela

Además, el jugador ya era tenido en cuenta por los procesos juveniles de la Selección Colombia, incluso había participado recientemente en un microciclo de la Sub-16, confirmando su proyección en el balompié nacional e internacional.

Mensajes de despedida y conmoción en el FPC

La Academia Alemana Popayán, equipo en el que militaba el joven, confirmó la noticia con un emotivo comunicado.

"Con profundo dolor informamos el fallecimiento de nuestro jugador Éder Smic Valencia Ambuila (2009), en un accidente automovilístico durante sus vacaciones en Guachené. Acompañamos a su familia y honramos su memoria en la AAFP. Estará por siempre en nuestros corazones".

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ejército Nacional

¿El mejor ejército de la región? Fuerzas Militares de Colombia ganaron campeonato internacional

Corrupción

"No importaba que era una emergencia, yo necesitaba sacar el contrato": Sneyder destapa cómo se movían los millonarios negocios en la UNGRD

Entrevistas José Manuel Acevedo

Roy Barreras en Noticias RCN: habla de paz total, el gobierno Petro, y la “ineficiencia” de la JEP

Otras Noticias

Viral

La millonaria cifra que le propusieron a Karina García por salir a cenar con un hombre

Karina García sorprendió al revelar la millonaria oferta que le hicieron por salir a cenar con un hombre. ¿Por qué la rechazó?

Atlético Nacional

Medellín y Nacional igualaron 3-3 en un partidazo que los dejó a los dos arriba en la tabla

Independiente Medellín y Atlético Nacional empataron en el partidazo de la fecha de clásicos de la Liga BetPlay.

Migrantes

El muro invisible: historias de dolor y esperanza en el borde sur de EE. UU.

Trabajo

Bogotá impulsa el emprendimiento local con 140 negocios en diferentes ferias

Enfermedades

¿Sabía que siete de cada diez mujeres sufren problemas sexuales por cambios hormonales?