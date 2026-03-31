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Luto en el periodismo: murió reconocida presentadora

La periodista batalló contra una difícil enfermedad en su última etapa de vida.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

marzo 31 de 2026
05:46 p. m.
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El periodismo se encuentra de luto en México debido a que en la tarde del 29 de marzo falleció una de sus grandes referentes.

Chela Braniff, que se destacó principalmente como presentadora, pero también fue diseñadora de vestuario y bailarina, murió a sus 74 años.

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Braniff había sido diagnosticada con cáncer y, a pesar de que fue muy rigurosa con su tratamiento, desafortunadamente su estado de salud desmejoró en el último tiempo.

Chela fue una de las presentadoras más reconocidas de México entre los años 70 y 80 y brilló principalmente en el programa 'Fiebre del 2', que abordaba todos los temas relacionados con la música disco.

Estas han sido las reacciones tras la muerte de Chela Braniff, la reconocida presentadora de México

Después de que se confirmó la muerte de Chela Braniff, sus seguidores quedaron en shock y comenzaron a escribir múltiples mensajes de condolencias para sus seres queridos.

"Que Dios te acompañe, Chela", "en paz descanses", "la había visto recientemente en un documental", "qué triste noticia", "siempre fue muy bella", "dejó bonitos recuerdos", "Dios la tenga en su gloria", "nunca olvido su programa" y "marcó una historia en la música disco", han sido algunos de los comentarios expresados en redes sociales.

¿En qué otros proyectos trabajó Chela Braniff, la reconocida presentadora de México?

Debido a su talento para diseñar vestuarios, Chela Braniff trabajó detrás de cámaras en proyectos exitosos tales como 'La hora marcada', 'El día que murió Pedro Infante' y 'La secta del Sargón'.

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Sin embargo, con el paso de los años, la destacada periodista se fue alejando poco a poco del mundo del espectáculo y de las cámaras y se retiró sin proporcionar mayores detalles.

Desde ese entonces, vivió de una manera discreta, privada y alejada de los focos mediáticos, aunque sus seguidores siempre la tuvieron muy en cuenta.

 

 

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