Murió periodista deportivo colombiano: cubrió 4 mundiales de fútbol

La prensa deportiva y la comunidad hispana en Florida lamentan la pérdida de Ernesto Barrera, una figura destacada cuya pasión por el deporte trascendió fronteras.

El comunicador, que había hecho de Miami su base de operaciones desde los años noventa, falleció tras sufrir un infarto, según reportaron colegas cercanos.

Aunque Barrera se encontraba recluido en una clínica debido a una fractura de cadera, su deceso fue producto del evento cardíaco, pese a los esfuerzos del equipo médico por salvarlo.

Murió Ernesto Barrera, periodista deportivo colombiano

La noticia fue difundida por el periodista Jaime Dinas en su cuenta de X, confirmando el deceso y extendiendo las condolencias a la familia del reportero.

La partida de Ernesto Barrera genera un profundo pesar, pues era conocido por su espíritu colaborativo y su calidez humana. Muchos profesionales que viajaban a Estados Unidos para cubrir eventos deportivos encontraban en él un apoyo incondicional, siempre dispuesto a facilitar cabinas, vehículos y contactos.

La carrera de Ernesto Barrera en el periodismo deportivo

Antes de emigrar, Barrera había dejado su huella en el periodismo colombiano, donde se destacó cubriendo la actualidad del Club Independiente Santa Fe y forjando valiosas amistades en el ámbito deportivo. Una vez en Miami, logró establecerse cubriendo eventos de talla mundial.

Su voz se escuchó en múltiples Copas del Mundo, incluyendo citas históricas como Estados Unidos 94, Alemania 2006, Brasil 2014 y Rusia 2018, consolidándose como una referencia indispensable para los aficionados al fútbol.

Colegas como Diego Rueda recordaron la generosidad de Barrera en los viajes compartidos, mientras que el periodista José Armando lo despidió con palabras de admiración, catalogándolo como un "guerrero" de la profesión.

Su programa se mantuvo activo hasta sus últimos días, demostrando el compromiso inquebrantable que tenía con su oficio. La comunidad deportiva despide a Ernesto Barrera, reconociendo su papel crucial como embajador del periodismo colombiano en Norteamérica.