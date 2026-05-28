Video captó aterrador momento en el que represa artesanal colapsó y arrastró a un hombre en Cauca

Una grabación dejó ver los segundos exactos en los que una estructura improvisada se rompió y una avalancha de agua se llevó a uno de los bañistas ante los gritos desesperados de quienes estaban en el lugar.

Todo ocurrió en el corregimiento de Huisitó, zona rural de El Tambo Cauca.

Represa artesanal se rompió y arrastró a un hombre en El Tambo, Cauca

Un angustiante momento quedó registrado en video en el corregimiento de Huisitó, zona rural de El Tambo, Cauca, luego de que una represa artesanal construida por varios hombres terminara colapsando mientras se estaban bañando en el lugar.

La grabación comienza mostrando a tres sujetos dentro de lo que parecía ser un improvisado charco formado por la estructura rudimentaria. Mientras permanecían sobre la represa, otras personas observaban y grababan la escena desde afuera.

Incluso, quienes estaban registrando el momento les hicieron advertencias para que no permanecieran tan cerca del borde. En medio de la conversación se escucha cómo les dicen que tengan cuidado y que no se acerquen demasiado.

Sin embargo, los hombres continuaron dentro del agua con tranquilidad. Entre las voces también se escucha a una persona decir: “esos sí son confiados”, mientras todos seguían disfrutando del improvisado baño.

¿Cómo ocurrió el colapso de la estructura?

Todo cambió en apenas segundos. De manera repentina, en el video se escuchan dos fuertes golpes, sonidos que terminaron alertando a quienes estaban presentes.

Casi inmediatamente después, la estructura artesanal se rompió por completo y toda el agua comenzó a caer formando una especie de avalancha.

La corriente sorprendió a los hombres que estaban dentro del agua y uno de ellos terminó siendo arrastrado violentamente río abajo.

¿Qué pasó con los hombres que nadaban en la represa que se rompió en Cauca?

El momento más dramático de la grabación ocurre cuando los presentes se dan cuenta de que uno de los bañistas estaba siendo llevado por la corriente.

En medio de la desesperación comenzaron a gritarle por su apodo: “¡Gordo!”, mientras intentaban reaccionar ante lo sucedido.

Segundos después también se escucha a varias personas decir: “Muchachos, pero se les dijo”, recordando las advertencias que habían hecho antes del colapso.

Finalmente, aunque el momento causó angustia, el bañista pudo ser auxiliado tras ser arrastrado por la corriente.

¿Qué había pasado minutos antes?

Según se conoció, varios hombres habían construido momentos antes una represa rudimentaria con el fin de crear un pequeño espacio para bañarse.

Después de terminar la improvisada estructura, ingresaron al agua para disfrutar del lugar sin imaginar que pasaría. Es así como la presión acumulada terminó provocando el colapso y desató la fuerte corriente que arrastró al bañista metro más abajo.