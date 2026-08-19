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Pico y placa solidario en Cali: alerta por falso formulario que está circulando en redes

La Alcaldía de Cali puso en marcha la medida para agilizar el transporte de vehículos de emergencia.

Foto: Noticias RCN.
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agosto 19 de 2026
07:19 p. m.
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El alcalde Alejandro Eder dio a conocer que desde este miércoles 18 de agosto hasta el sábado 22 de agosto habrá pico y placa solidario. Los días 18, 20 y 22 serán para vehículos con placa par y en los restantes, 19 y 21, será para los de placa impar.

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El mandatario explicó que la medida busca facilitar que las autoridades se movilicen con mayor facilidad a los puntos críticos de la ciudad. El pico y placa no aplica para vehículos de emergencia, fuerza pública y personal médico.

Formulario para quedar exento del pico y placa es falso

También precisó que será temporal por la contingencia. “Cali está viviendo uno de los momentos más difíciles de su historia reciente y nuestros organismos de socorro y equipos operativos necesitan seguir trabajando con oportunidad”, sostuvo Eder.

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A pesar de la situación, las autoridades alertaron que los delincuentes se están aprovechando de la exención del pico y placa. Por medio de mensajes de texto y redes sociales, están informando que supuestamente los conductores deben llenar un formulario para transitar a pesar de la medida.

Afectaciones en Cali tras el terremoto

“Esta información que está circulando es completamente falsa. Por favor hacer caso omiso de ella”, sostuvo la Secretaría de Movilidad al recalcar los vehículos autorizados para no regirse por el pico y placa solidario.

El reporte más reciente de Asocapitales, indica que en Cali hay alrededor de 1.100 familias damnificadas, lo que al detalle corresponde a 8.000 personas. Además, hay registros de 139 fallecidos, 1.569 heridos, 56 desaparecidos, 107 viviendas colapsadas, 800 averiadas, 214 instituciones educativas afectadas, 26 puntos de acueducto con daños y 2.690 puntos sin servicio de energía.

 

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