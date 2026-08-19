Pereira abrirá un séptimo albergue para las familias damnificadas por el sismo de 7,4

Los albergues se han convertido en la única opción de dormir bajo techo para cientos de damnificados en Pereira, tras el sismo de magnitud 7,4, que golpeó el Pacífico colombiano el pasado 10 de agosto.

Tras la tragedia que, según el último balance, deja a 314 personas fallecidas y a otras 4.437 heridas, el Coliseo Menor recibió al personal médico y a los pacientes de la Clínica Los Nevados y, luego, a los habitantes de la capital risaraldense que lo perdieron todo, entre ellos a John Alexander Castañeda, que pasó las primeras noches en el Parque Olaya Herrera.

En diálogo con Noticias RCN indicó que todos en el albergue se encuentran “muy bien gracias a Dios. Tenemos agua, alimentación y servicios públicos”. Sin embargo, la Alcaldía se vio obligada a anunciar la apertura de un séptimo albergue, esta vez en el barrio Kennedy, debido a que los primeros seis se encuentran saturados.

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En Pereira hay quienes prefieren pasar la noche a la intemperie:

Estela Álvarez, otra de las residentes temporales del Coliseo Menor, recordó que, antes del sismo, “vivía en el centro, en la Quinta con Catorce, pero quedó muy agrietada la zona. Sentí el temblor, llamé a mi hija y salimos corriendo como pudimos. Ella hizo las diligencias para entrar al refugio, pero las primeras noches estuve en el parque Olaya Herrera”.

Pero no todos los que duermen en el parque Olaya Herrera han querido buscar refugio en alguno de los albergues, con todo y que, según Álvarez, “quienes decidieron quedarse allá, argumentando que no les gusta estar encerrados, fueron sorprendidos por el agua”.

Las familias esperan ayudas del Gobierno y las autoridades locales:

Andrés Toro ha estado también los últimos días en el Coliseo Menor, luego de que su apartaestudio, en el parque de la Libertad, se viniera abajo con el terremoto.

Para sobrevivir tuvo que saltar desde el tercer piso, pero su vista se vio afectada, por lo que espera ayuda de la Secretaría de Salud local. Además, escuchó que va a haber otras “ayudas, unas tarjetas con un millón de pesos para trabajadores independientes y también hay oportunidades laborales para personas que puedan trabajar en construcción”.

En diálogo con Noticias RCN, el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, indicó que “a las familias que perdieron su vivienda, que tuvieron que desalojar, les vamos a entregar un subsidio de arrendamiento de 500.000 pesos mensuales, inicialmente, durante tres meses; a los vendedores informales registrados en la Alcaldía les vamos a entregar un apoyo de un millón de pesos, y vamos a entregar un beneficio de hasta cinco millones de pesos para los comerciantes que registran daños”.