Ejército se pronunció por escándalo de los helicópteros MI-17

Este martes 16 de diciembre la Fiscalía General de la Nación destapó lo que sería una red de corrupción alrededor del contrato para la reparación de los helicópteros MI-17.

Escándalo por presunta corrupción en el contrato para la reparación de helicópteros MI-17

Información preliminar da cuenta de que un coronel del Ejército fue capturado junto a otras cuatro personas.

Se trata del coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, de la Brigada de Aviación 32; Hugo Alejandro Mora Tamayo, exsecretario general del Ministerio de Defensa; y Diego Alejandro Manrique, asesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación del Ministerio de Defensa.

Los señalados habrían direccionado el contrato para favorecer indebidamente a determinados contratistas.

Tras conocerse los detalles de este caso, el Ejército Nacional se pronunció y compartió un comunicado en el que informó que la institución acompañó la captura del oficial en servicio activo con grado de coronel, adscrito al arma de Aviación.

De acuerdo con el documento, la aprehensión se realizó este 16 de diciembre en el Fuerte Militar de Tolemaida, en el departamento de Cundinamarca.

“Esta unidad militar realizó el acompañamiento a la Fiscalía General de la Nación durante el proceso de captura de un oficial de grado coronel, perteneciente al arma de Aviación. El cumplimiento de esta orden judicial se llevó a cabo en el Fuerte Militar de Tolemaida, Cundinamarca, en el marco del proceso adelantado en contra del Oficial por los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos y falsedad ideológica en documento público”, indicó la institución.

Ejército acompañó la captura del coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte

El Ejército anunció que, de manera paralela a la acción penal, se iniciará de forma inmediata la correspondiente investigación disciplinaria con el fin de contribuir al esclarecimiento de los hechos.

La institución reiteró su respaldo a las actuaciones de la Fiscalía y su compromiso con los principios de justicia, honestidad y legalidad.