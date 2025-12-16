Capturado coronel del Ejército por presuntos hechos de corrupción en el contrato para la reparación de helicópteros MI-17

La Fiscalía General de la Nación desarticuló una presunta red de corrupción vinculada al contrato de mantenimiento de helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional, valorado en 32 millones de dólares.

Fiscalía destapó escándalo de corrupción en el contrato para el mantenimiento de helicópteros MI-17

Un coronel de la Brigada de Aviación 32 y cuatro civiles fueron capturados por supuestas irregularidades que habrían direccionado el contrato para favorecer indebidamente a determinados contratistas.

Las capturas fueron ordenadas por un fiscal anticorrupción y autorizadas por un juez. Entre los detenidos figuran el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, de la Brigada de Aviación 32; Hugo Alejandro Mora Tamayo, exsecretario general del Ministerio de Defensa; y Diego Alejandro Manrique, asesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación del Ministerio de Defensa.

Adicionalmente, la Fiscalía expidió dos órdenes de captura de carácter internacional mediante circular roja de Interpol contra los representantes legales de las empresas contratadas para el mantenimiento de los helicópteros, varios de los cuales permanecen actualmente fuera de servicio.

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, explicó los alcances de la investigación: “Estamos hablando del contrato que se llevó a cabo, que se realizó para garantizar el mantenimiento de la flota de helicópteros rusos MI-17, que fue por valor de 32 mil millones de dólares. De ese contrato teníamos una investigación, se hicieron efectivas hoy unas capturas, fueron cinco contra militares y particulares que probablemente estarían implicados en irregularidades de naturaleza contractual”.

Según estableció la Fiscalía durante el proceso investigativo, existió un direccionamiento contractual que buscaba favorecer de manera irregular a los contratistas que finalmente se adjudicaron el millonario contrato para la reparación de la flota de helicópteros MI-17, aeronaves de fabricación rusa utilizadas por las Fuerzas Militares colombianas.

El caso cobra especial relevancia considerando que numerosos helicópteros de este modelo se encuentran actualmente en tierra, sin poder operar, precisamente por la falta del mantenimiento que debía garantizarse mediante este contrato cuestionado.

Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para determinar el alcance total de las presuntas irregularidades y la participación de otros posibles implicados en este escándalo de corrupción que afecta directamente la capacidad operativa de las Fuerzas Militares.