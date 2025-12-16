Capturan a siete militares activos del Ejército por presunto peculado por apropiación

El Ejército Nacional confirmó la captura de siete militares en servicio activo, entre ellos cuatro oficiales y tres suboficiales, señalados de su presunta responsabilidad en el delito de peculado por apropiación, en hechos relacionados con manejos administrativos indebidos y posibles actos de corrupción.

Capturados militares del Ejército por presunto peculado

De acuerdo con el comunicado oficial, las detenciones fueron realizadas en las últimas horas como parte del proceso investigativo que se extendió por más de siete meses.

Las capturas se llevaron a cabo en diferentes regiones del país, específicamente en Popayán, Ocaña, Pasto, Tolemaida y en el Fuerte Militar de Larandia, en el departamento de Caquetá.

Según las autoridades, las investigaciones permitieron establecer que los uniformados estarían vinculados a conductas asociadas a presuntos hechos de corrupción dentro de procesos administrativos.

Tras su aprehensión, los siete militares fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para adelantar su respectiva judicialización.

“De acuerdo con las labores de investigación que se realizaron por más de siete meses, se logró establecer que este personal estaría vinculado a conductas asociadas a manejos administrativos indebidos y presuntos hechos de corrupción”, indicó el Ejército.

El Comando del Ejército Nacional reiteró su compromiso con la transparencia, la legalidad y la honestidad institucional, y aseguró que brindará total colaboración a las autoridades judiciales en el desarrollo de las investigaciones penales.

Así mismo, informó que ya se iniciaron los procesos disciplinarios y administrativos correspondientes para garantizar el debido proceso y el esclarecimiento de los hechos.

Ejército investigará a uniformados implicados en presunto peculado

Finalmente, la institución reafirmó su política de cero tolerancia frente a cualquier acto de corrupción cometido por personal militar o civil al servicio de la Fuerza, y subrayó que continuará actuando con firmeza ante conductas que atenten contra los principios y valores que rigen a la institución.

