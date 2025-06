El 3 de julio se define si Carlos Ramón González recibiría medida de aseguramiento por el caso de UNGRD

En la audiencia que se llevó a cabo este 17 de junio sobre la presunta vinculación de Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, con el caso de corrupción de la UNGRD, se conoció la fecha en la que se definirá la situación judicial del exfuncionario.

El próximo 3 de julio se conocerá si se le impondrá medida de aseguramiento a González por haber participado presuntamente en dar órdenes de pagar sobornos a los presidentes de la Cámara de Representantes y del Senado, quienes para ese entonces eran Andrés Calle e Iván Name respectivamente.

Carlos Ramón González Ratificó su inocencia

En la audiencia que duró más de tres horas de manera virtual, González se hizo presente sin conocerse hasta el momento en dónde se encuentra actualmente.

Hecho que fue manifestado por la Fiscalía, en el que se indicó no estar de acuerdo con que el acusado estuviera de manera remota y no presencial en la sesión, debido a que en caso de que el juez que lleva el caso tomara la decisión de imponerle medida de aseguramiento, esta no podría hacerse efectiva por la inasistencia presencial de González a la audiencia.

Por su parte, en el turno de hablar del exfuncionario ratificó su inocencia frente a los delitos que le impuso la Fiscalía, por lavado de activos, cohecho y peculado por apropiación.

Los sobornos por los que es acusado Carlos Ramón González

Mediante uno de los testimonios brindados por Olmedo López se indicó que el exdirector del Dapre, y uno de los funcionarios del Gobierno más cercanos al Presidente Gustavo Petro en ese entonces, dio la orden de entregar contratos de tres mil millones pesos para el entonces presidente del Senado, Iván Name, y otro de mil millones de pesos para Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes para ese momento.

Estos contratos habrían sido modificados, ya que inicialmente los valores eran de 60 mil millones y 10 mil millones respectivamente para los dos altos funcionarios.