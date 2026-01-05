El alma y el cuerpo suenan en Cartagena: así avanza el Festival de Música

El segundo día del Cartagena Festival de Música confirmó por qué este encuentro es una de las citas culturales más importantes del país, con conciertos, arte y una programación que celebra dos décadas de historia.

El tema central de la vigésima edición del Cartagena Festival de Música —el alma y el cuerpo— se hace cada vez más evidente en cada escenario. Tras dos jornadas de conciertos, el balance es claro: la música clásica sigue conquistando a propios y visitantes en la capital de Bolívar, con recitales que combinan emoción, memoria histórica y excelencia artística.

Uno de los momentos más destacados del día se vivió en la capilla del Hotel Santa Clara, donde el público asistió a un recital de música sacra que transportó a otra época. Obras de compositores como Johann Sebastian Bach, Heinrich Schütz y Gregorio Allegri marcaron la velada, mostrando cómo, desde el barroco, la música fue una herramienta para narrar la espiritualidad y los grandes momentos de la historia.

Música que emociona y se extiende hasta el lunes festivo

Intérpretes internacionales, invitados especiales de esta edición número 20, fueron los encargados de dar vida a estas piezas que cautivaron al público. Sonidos profundos, delicados y poderosos que seguirán resonando en la ciudad hasta el próximo lunes festivo, cuando cierre oficialmente el festival.

La invitación es clara para quienes se encuentran en Cartagena: programarse y aprovechar una agenda que ofrece recitales diarios en distintos escenarios emblemáticos de la ciudad, con propuestas que van desde la música sacra hasta el clasicismo europeo.

Pero el Cartagena Festival de Música no es solo conciertos. La experiencia cultural se amplía con el arte visual, que también tiene un lugar protagónico en esta celebración.

20 años de música convertidos en arte

En paralelo a los conciertos, el Museo de Arte Moderno de Cartagena alberga una exposición que reúne la historia visual del festival. Son 20 obras que, año tras año, han representado la imagen oficial del Cartagena Festival de Música, creadas por reconocidos artistas colombianos y nuevos talentos.

La muestra está compuesta por cerca de 70 piezas, entre obras de arte, afiches y separatas de prensa, que reflejan cómo ha “sonado” visualmente el festival a lo largo de dos décadas. Cada imagen es el resultado de investigaciones y procesos creativos que conectan la música con la identidad cultural de la ciudad.

Esta exposición estará abierta al público de manera gratuita hasta el próximo 4 de febrero, permitiendo que tanto locales como turistas disfruten del legado artístico del festival, incluso después de que terminen los conciertos.

La agenda continúa este miércoles con una nueva jornada que evocará el clasicismo. El primer concierto del día está programado para las 11:00 de la mañana, dando inicio a la tercera fecha del Cartagena Festival de Música, un evento que sigue consolidándose como un punto de encuentro entre el alma, el cuerpo y la música.