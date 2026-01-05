Con la Sinfonía No. 40 de Mozart inició el XX Cartagena Festival de Música

El Cartagena Festival de Música inauguró su vigésima edición con un concierto que transformó a la ciudad 'amurallada' en el epicentro de la música clásica. La Sinfonía número 40 de Mozart resonó en el emblemático Teatro Adolfo Mejía, marcando el inicio de una celebración artística que durante nueve días reunirá a destacados músicos internacionales.

La gala de apertura contó con la Orquesta de Cámara Franz Liszt, dirigida por el maestro István Várdai, y la participación especial del violista Simon Zhu, ganador del Premio Paganini 2023. La combinación de talento internacional y el escenario histórico cartagenero creó una experiencia musical que conectó lo universal con lo íntimo.

"Este festival fue construido con mucho amor, yo siento que esa construcción le echó muy buenas raíces", expresó Claudia Fadul, asistente al concierto.

El festival se ha consolidado como uno de los eventos culturales más importantes de Colombia y un referente musical en América Latina.

La programación del festival incluye una amplia variedad de actividades que van más allá de los conciertos principales. Durante nueve días, Cartagena ofrecerá eventos académicas y experiencias culturales diseñadas para acercar la música clásica a diferentes públicos y edades.