Cody Fry se presenta gratis en el Cartagena Festival de Música 2026

El artista se presentará junto a la Filarmónica Joven de Colombia en un concierto gratuito que promete unir la sensibilidad del pop moderno con la fuerza de la música orquestal. El evento se realizará el domingo 11 de enero en el Centro de Convenciones de Cartagena, en el marco de la vigésima edición del festival, uno de los encuentros culturales más importantes del país.

El músico estadounidense Cody Fry, nacido en Nashville, Tennessee, se ha consolidado en los últimos años como un referente del pop sinfónico contemporáneo, un género que fusiona la emotividad del pop con arreglos orquestales de gran formato. Su voz cálida y nostálgica, sumada a su talento como compositor, arreglista y multinstrumentista, lo han convertido en un artista seguido por millones de oyentes en plataformas digitales y redes sociales.

Su participación en la vigésima edición del Cartagena Festival de Música marca uno de los momentos más esperados de la programación. Fry compartirá escenario con la Filarmónica Joven de Colombia, orquesta de la Fundación Bolívar Davivienda, en un concierto especial que se llevará a cabo el domingo 11 de enero a las 7:00 p. m. en el Auditorio Getsemaní del Centro de Convenciones de Cartagena. La entrada será gratuita, un atractivo adicional para locales y turistas.

Fecha, lugar y entrada del concierto de Cody Fry en Cartagena

El concierto está programado para la noche del domingo 11 de enero y contará con dos partes claramente definidas. En la segunda mitad del evento, Cody Fry interpretará versiones sinfónicas de algunos de sus temas más reconocidos, como What If, Pictures of Mountains y Caves, además de aclamados arreglos de clásicos como The Sound of Silence y Eleanor Rigby.

Sobre esta última canción, lanzada originalmente por The Beatles en 1966, Fry ha señalado que adquirió un nuevo significado personal durante la pandemia, lo que se refleja en la intensidad emocional de su interpretación.

De American Idol al reconocimiento internacional

Aunque muchos lo recuerdan por su participación en American Idol en 2015, la carrera de Cody Fry ha trascendido con creces ese escenario televisivo. Con el tiempo, logró posicionarse dentro de la escena de los llamados nuevos crooners, artistas que retoman la elegancia vocal popularizada por figuras como Frank Sinatra, Tony Bennett y Dean Martin.

Su trabajo como arreglista sinfónico, tanto de composiciones propias como de versiones de canciones icónicas, le ha valido nominaciones al Grammy y el reconocimiento de la crítica especializada.

Un puente entre la música sinfónica y las nuevas audiencias

La capacidad de Cody Fry para integrar sonidos orquestales con la sensibilidad del pop actual lo ha convertido en un fenómeno digital. Sus arreglos han alcanzado millones de reproducciones en plataformas de streaming y se han viralizado en redes sociales como TikTok, acercando la música sinfónica a públicos jóvenes.

Este enfoque ha sido clave para renovar el interés por los formatos orquestales tradicionales, presentándolos desde una narrativa moderna y emocional.

La Filarmónica Joven de Colombia y el repertorio sinfónico

En la primera parte del concierto, la Filarmónica Joven de Colombia interpretará la Pequeña suite del compositor colombiano Adolfo Mejía Navarro, una obra emblemática que incluye movimientos como Bambuco, Canción, Torbellino y marcha, y Cumbia. Esta última representa uno de los primeros acercamientos sinfónicos a la música del Caribe colombiano.

El repertorio se complementará con Huapango, del compositor mexicano José Pablo Moncayo, una pieza tan popular que es considerada un segundo himno nacional de México.