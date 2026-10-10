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Falleció conocido cantante colombiano a sus 65 años de edad: compartió escenario con Héctor Lavoe

El artista murió luego de permanecer varios días en UCI.

Foto: Creada con IA

Noticias RCN

octubre 10 de 2026
07:25 p. m.
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La cumbia y la música tropical están de luto. El destacado cantante colombiano Álvaro Pava, recordado por ser una de las voces emblemáticas de La Sonora Dinamita durante la década de 1990, falleció el viernes 9 de octubre a los 65 años de edad en Monterrey, Nuevo León.

La lamentable noticia fue confirmada por la propia agrupación a través de un emotivo comunicado en sus redes sociales, donde resaltaron el imborrable impacto de su legado.

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"Su voz y su legado vivirán por siempre en nuestros corazones y en cada canción que hizo vibrar a tantas generaciones. Descansa en paz, Álvaro. Tu voz será eterna", se leyó en redes.

¿De qué murió Álvaro Pava?

Según confirmaron fuentes allegadas al artista, Álvaro Pava estuvo internado durante varios días en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en un hospital de Monterrey, México, ciudad donde residía desde hace casi dos décadas.

El intérprete barranquillero enfrentó una severa neumonía que se complicó con el paso de los días, derivando en un paro cardiorrespiratorio que le provocó la muerte.

Legado de Álvaro Pava en la música

Nacido en Barranquilla, Colombia, Álvaro Pava inició su camino en la industria musical desde joven. En 1986 participó como corista en emblemáticas presentaciones al lado de grandes de la salsa como Héctor Lavoe. Más adelante, dejó su huella en agrupaciones colombianas como El Tropicombo antes de dar el salto internacional.

Su consolidación llegó al integrarse a La Sonora Dinamita, agrupación en la cual prestó su distintiva voz para interpretar grandes clásicos de la cumbia que hicieron bailar a millones de personas en toda América Latina.

Fanáticos, colegas y agrupaciones de la música tropical han volcado sus mensajes de condolencia en redes sociales para despedir a una voz que quedará grabada en la historia del género.

 

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